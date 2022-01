오리온 닥터유, 작년 매출액 680억…역대 최고

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 102,095 전일가 103,500 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"오리온, 단기 실적 개선 등 풍부함 모멘텀 보유"[클릭 e종목] “오리온, 녹록지 않을 중국 시장”CU, 오리온과 손잡고 '친환경 패키지' PB 스낵 출시 close 의 종합식품 브랜드 닥터유가 지난해 역대 최고 연매출을 달성했다.

오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 102,095 전일가 103,500 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"오리온, 단기 실적 개선 등 풍부함 모멘텀 보유"[클릭 e종목] “오리온, 녹록지 않을 중국 시장”CU, 오리온과 손잡고 '친환경 패키지' PB 스낵 출시 close 은 닥터유의 지난해 매출액이 전년대비 48% 증가한 680억원을 기록했다고 19일 밝혔다. 단백질바는 지난해 217억 원의 매출을 올렸다. 이 같은 성과는 2019년부터 '맛있는 건강'으로 브랜드 정체성을 강화하며 '닥터유 단백질바', '닥터유 드링크' 등 다양한 라인업 구축이 주효한 데 따른 것이다.

건강한 식습관에 대한 관심이 높아짐에 따라 '에너지바 호두', '닥터유 드링크 카페라떼' 등 당함량을 낮춘 제품도 잇달아 선보이며 젊은층으로부터 호응을 얻었다. 또한 ‘닥터유 구미 아연’, ‘닥터유 구미 콜라겐’ 등을 통해 기능성 표시 일반식품까지 카테고리를 확장했다. 지난해 2월에는 ‘닥터유 용암수’를 리뉴얼 출시하며 건강한 브랜드 이미지를 강화했다.

오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 102,095 전일가 103,500 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"오리온, 단기 실적 개선 등 풍부함 모멘텀 보유"[클릭 e종목] “오리온, 녹록지 않을 중국 시장”CU, 오리온과 손잡고 '친환경 패키지' PB 스낵 출시 close 은 2008년 닥터유 브랜드를 통해 국내 제과업계 최초로 과자에 ‘건강’ 콘셉트를 접목한 차별화된 제품을 지속 선보여왔다.

올해에도 운동 및 자기관리 트렌드가 지속될 것으로 예상됨에 따라 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 102,095 전일가 103,500 2022.01.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"오리온, 단기 실적 개선 등 풍부함 모멘텀 보유"[클릭 e종목] “오리온, 녹록지 않을 중국 시장”CU, 오리온과 손잡고 '친환경 패키지' PB 스낵 출시 close 은 TPO(시간·장소·상황)별 세분화된 소비자 요구를 충족시키는 단백질 강화 제품군을 선보여 시장 리더십을 강화해 나갈 계획이다. 더불어 한국인들에게 필요한 기능성 원료를 넣은 다양한 제품을 선보이는 등 닥터유 브랜드 확장에 나선다는 전략이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr