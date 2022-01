새해 건기식 시장 '다크호스' 위 건강 개별인정형 품목

개별인정형 기능성 원료 생산 규모 전년 대비 29.8% 성장

"라이크커머스 트렌드 따라, D2C 채널 확대 예정"

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 여파로 면역력에 관한 관심이 커지면서 건강기능식품 시장이 빠르게 성장하고 있다.

16일 관련업계에 따르면 지난해 말 국내 건강기능식품 시장 규모는 5조원을 넘어섰다. 개별인정형 품목은 식품의약품안전처가 발표한 기능성 원료 생산 실적에서 전년 대비 29.8% 증가한 4696억원으로 성장했다.

위 건강에 도움을 줄 수 있는 천연물 소재에 관한 연구도 활발하게 진행되고 있다. 제약사와 바이오, 헬스케어 기업뿐만 아니라 식품 대기업까지 시장에 진출하면서 위 건강 건기식 판매 시장 규모는 약 300억원에 이를 것으로 추정된다.

식약처로부터 위 건강 기능성을 인정받은 개별인정형 원료는 모두 8종이다. 뉴메드의 작약추출물등복합물(HT074)을 비롯해 인동덩굴꽃봉오리추출물(그린세라-F), 스페인감초추출물과 꾸지뽕잎추출물까지 최근 3년 동안 4종이 새롭게 등록됐다.

올해 건강기능식품 시장에서 주목받는 분야로 떠올랐다. 작약추출물등복합물은 ‘위 건강에 도움을 줄 수 있음’이라는 내용으로 식약처로부터 기능성과 안정성을 인정받은 위 건강 개별인정형 원료다. 국내에서 한국인을 대상으로 인체적용시험을 거쳐 한국인 맞춤형 위 건강 소재라는 점이 강점이다. 소화불량을 호소하는 한국인 144명을 대상으로 진행한 인체적용시험 결과에서 작약추출물등복합물을 섭취한 이들은 상복부 불쾌함, 가슴이 타는 듯한 통증 등이 대조군 대비 개선된 것으로 나타났다.

동물 실험에서도 알코올, 스트레스, 약물에 의한 위 점막 손상을 억제하는 것이 확인됐다. 제조사가 분말 형태로 공급하기 때문에 정제, 분말, 액상 타입 등 다양한 제형의 제품으로 출시되고 있다. 새해에는 뉴트리코어를 비롯해 CJ, 더작, 휴럼 등 판매사가 본격적으로 제품을 출시할 예정이며 시장 규모는 더욱 커질 전망이다.

뉴메드 관계자는 "올해에는 소비자가 ‘좋아요’를 누르는 데서 구매가 시작되는 라이크커머스가 활발해질 것"이라며 "작약추출물등복합물 제품의 판매망을 홈쇼핑이나 자사몰 등의 온라인 플랫폼과 함께 약국이나 건기식 전문 매장 등 D2C 유통 채널로 확대할 예정"이라고 말했다.

코로나19 이후 위에 부담을 주는 식습관이 생활화되면서 위장 질환을 호소하는 사람이 늘어났다. 위 건강 건기식에 대한 관심이 증가함에 따라 위 건강 관련 새로운 기능성의 제품을 출시하기 위한 업계 노력이 이어질 것으로 보인다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr