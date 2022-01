[아시아경제 송승윤 기자] 서울 중랑구의 한 다세대주택에서 불이 나 주민 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.

16일 경찰과 소방당국에 따르면 전날 오후 10시 40분께 중랑구 상봉동의 한 다세대 주택 1층에서 불이 났다. 해당 세대에 거주하던 70대 남성은 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌고, 같은 집에 살던 여성도 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다. 이 여성은 의식을 잃진 않은 것으로 알려졌다.

소방은 59명의 인력과 장비 18대를 투입해 약 1시간 만인 오후 11시 36분께 불을 완전히 껐다. 현재까진 방화 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인 등을 규명하기 위해 17일 오전 합동 감식을 진행할 방침이다.

