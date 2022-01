윤석열 "법 위에 군림하는 민노총, 불공정 상징…법과 원칙 세우겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 16일 "법 위에 군림하는 민노총이야말로 불공정의 상징"이라며 "노동조합이 노동자의 권익향상이라는 원래 목적에 충실할 수 있도록 법과 원칙을 바로 세우겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "어제 민노총 조합원 등 1만 5천여 명은 서울시와 경찰의 금지 통고 44건을 모두 무시하고 대규모 불법집회를 열었다"면서 "‘불평등 갈아엎자’며 모인 이들이 국가보안법 폐지를 요구하고, ‘한미연합 군사연습(‘군사훈련’이 아니라) 영구중단’을 외친다"고 언급했다.

이어 "국민 모두가 코로나 위기 극복을 위해 불편을 감수하고 있다"며 "저녁 약속을 잡으려 해도 인원과 시간을 먼저 신경 쓰는 것이 우리 국민의 일상이 되는 등 개인의 자유가 극도로 제한된 마당에, 강성노조는 이를 비웃기라도 하듯이 마음대로 행동한다"고 비판했다.

윤 후보는 "강성노조의 법 위에 군림하는 행위, 윤석열 정부는 엄정 대처하겠다"고 밝혔다.

