수입 전기차도 불티나게 팔린다…59% 급증

테슬라, 아우디, 벤츠 등 수입전기차 불티

[아시아경제 이창환 기자] 지난해 테슬라와 아우디, 메르세데스-벤츠 등 국내 주요 수입차 회사의 전기차 판매량이 급증한 것으로 나타났다.

16일 한국수입자동차협회와 카이즈유 데이터 연구소에 따르면 작년 연간 국내에서 판매된 수입 전기차는 총 2만4168대로 전년 동기(1만5183대) 대비 59.2% 증가했다.

작년 1년간 국내에 신규 등록된 전기차가 10만402대였는데 이중 약 4분의 1가량이 수입 전기차였다.

테슬라가 수입 전기차 판매 성장세를 이끌었다.

테슬라는 작년 한 해 동안 1만7828대를 판매해 전체 수입 전기차 판매량의 73.8%를 차지했다. 전년에 비해서는 50.8% 증가했다.

테슬라를 제외한 다른 수입차 브랜드의 전기차 판매 성장세도 두드러졌다.

지난해 테슬라를 제외한 수입 전기차 판매량은 6340대로 전년(3357대) 대비 88.9% 증가해 약 2배 가까이 늘었다.

아우디 전기차 판매량은 전년(601대) 대비 약 2.5배로 늘어난 1553대로 집계됐다.

메르세데스-벤츠의 연간 전기차 판매량도 재작년 608대에서 작년 1363대로 2배 이상 증가했다.

포르쉐도 타이칸의 라인업 강화에 힘입어 전기차 판매량이 전년(48대) 대비 27배나 증가한 1296대에 달했다.

BMW는 전년(152대) 대비 약 2.4배 늘어난 366대의 전기차를 판매했다.

