KT, 케이딜서 설맞이 '럭키드로우' 행사…다이슨·갤럭시 등

복주머니 할인쿠폰…특가 판매

[아시아경제 차민영 기자] KT가 자사 고객만이 받을 수 있는 문자기반 커머스 ‘케이딜’에서 설맞이 기획전과 경품 증정 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

케이딜은 KT AI와 KT가 보유한 통신 빅데이터를 기반으로 고객의 이용패턴을 분석해 상품을 판매하는 서비스다. 고객 요구와 취향 변화에 맞춰 선정한 상품을 KT 고객에게 문자로 추천해준다.

우선 지난 10일부터 설 선물세트 등 설날 맞춤 상품을 준비해 복주머니 할인쿠폰과 함께 저렴하게 판매하고 있다.

오는 17일부터는 매일 경품을 추첨하는 ‘럭키드로우’ 이벤트를 진행한다. '다이슨 에어랩', '갤럭시 워치', '네스프레소 커피 머신', '발뮤다 토스터', '신세계 상품권' 등이 경품으로 제공된다. 케이딜에 접속하는 누구나 매일 1개 경품에 응모할 수 있다.

오는 17일부터 31일까지는 ‘데일리픽’ 서비스를 신청하면 추첨을 통해 '투썸플레이스' 아메리카노를 제공한다. 신규 고객에게는 할인 쿠폰도 제공한다. 데일리픽은 인공지능(AI) 스마트문자 서비스로 고객이 원하는 상품을 검색하지 않아도 고객 취향에 맞게 특가·혜택 정보를 매일 추천 해준다.

KT는 설 연휴 기간 ‘100원딜’ 혜택 등도 진행할 예정이다. 자세한 내용은 케이딜의 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

최준기 KT AI/BigData사업본부장 상무는 “KT 고객들이 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 고객이 필요한 순간에 합리적인 가격의 상품을 제공할 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr