‘겨울엔 고구마’…식품·외식업계, 국내산 고구마 활용

[아시아경제 문혜원 기자] 겨울철 대표 간식답게 식품외식업계에선 고구마를 활용한 이색 메뉴가 활발히 출시되고 있다.

고구마는 달콤한 맛으로 어느 요리와도 잘 어울리고 영양소도 풍부해 피자의 토핑, 간편식, 아이스크림 등 다양한 메뉴의 재료로 사용되고 있다. 특히 국내산 고구마를 활용해 맛과 안전성 모두 확보하며 겨울철 소비자 공략에 나서고 있다.

피자 브랜드 피자알볼로는 4가지 맛을 한번에 즐길 수 있는 ‘꿈을피자’에 국내산 고구마를 활용하고 있다.

꿈을피자는 국내산 고구마를 비롯해 생바질을 갈아 만든 바질페스토, 유기농 크랜베리, 파인애플, 호주산 목심으로 만든 불고기가 토핑돼 다양한 맛을 즐길 수 있는 메뉴다.

농심은 고구마를 최근 간편식 제품 ‘농심 밈5 고구마죽’을 출시했다.

농심 밈5 고구마죽은 국내산 고구마를 36% 함유해 고구마 특유의 부드러운 식감과 달콤한 맛은 살리면서 지방과 콜레스테롤, 포화지방, 트랜스 지방은 0%로 구성해 가벼운 한 끼를 해결할 수 있는 제품이다. 파우치 형태로 제작돼 휴대가 용이해 바쁜 일상 속 영양 간식으로 활용할 수 있다는 점이 장점이다.

SPC그룹의 배스킨라빈스는 지난해 10월 국내산 고구마를 활용한 ‘치즈 고구마구마’를 출시했다. 치즈 고구마구마는 고소한 해남산 밤고구마로 만든 고구마 아이스크림에 부드러운 크림치즈 아이스크림을 더한 메뉴로, 여기에 달달함을 더해주는 고구마 다이스와 고구마 치즈케이크가 박혀 있어 한층 업그레이드된 풍미를 즐길 수 있다.

업계 관계자는 “업계에서 소비자 관심 확보를 위해 계절별 인기 식재료를 활용하는 사례가 많은데, 고구마는 겨울철 대표 식재료로 많은 관심을 받고 있다”며 “특히 최근 먹거리 안전성에 대한 중요성과 농가의 상생이 부각되면서 국내산 고구마를 활용한 메뉴가 활발히 출시되고 있다”고 말했다.

