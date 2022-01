日 침몰, 현실화되나…"부유층들 일본 버리기 시작했다"

日 유력 경제 주간지 "부유층, 재산 해외로 옮기고 있어"

[아시아경제 윤슬기 기자] 일본 유력 경제주간지 '슈칸(週刊)다이아몬드'의 스즈키 다카히사 부편집장이 코로나19 대규모 유행으로 드러난 일본의 문제점을 지적하면서 '일본 몰락'을 우려했다.

다카히사 부편집장은 1월15일자 최신호에 '일본을 버리기 시작한 부유층…몰락 일본을 덮친 7중고'라는 제목의 특집기사를 게재했다.

다카히사 부편집장은 "일본의 국제적 위상은 경제 성장률, 주가 상승률, 교육환경, 엔화 구매력, 재정 건전성 등 다양한 측면에서 추락하고 있다"며 "부유층을 비롯해 정보에 민감한 사람들이 이러한 일본을 버리기 시작했다"고 운을 뗐다.

이어 그는 "(부유층은) 몸은 일본에 있으면서 재산의 해외 도피를 가속화하고 있다"며 "위기 상황을 알아차리지 못하고 행동을 끌어내지 못하면 '일본 침몰'에 동참하는 꼴이 될 수 있다"고 지적했다.

다카히사 부편집장은 일본에서 일본을 찬양하는 콘텐츠가 인기를 끄는 것과 관련해 "이는 일본인이 세계 속에서 자신감을 상실하고 있음을 반증하는 것"이라고 설명했다. 그는 "하지만 우리는 일본 예찬 붐에 취해 있을 수 없을 만큼 '일본 침몰'의 현실에 직면해 있다. 현재의 일본을 보여준 거울이 된 것은 코로나19 사태였다"며 "정부 지원금을 둘러싼 혼란, 원격근무를 할 수 없는 직장 환경 등 '디지털 후진국'의 민낯이 고스란히 드러났다. 일본은 지금 '7중고'에 격침되고 있다"고 주장했다.

그러면서 '7중고'로 과도한 재정지출 확대, 국민들의 일본 주식시장 이탈, 후진적인 교육환경 등을 꼽았다.

다카히사 부편집장은 일본의 더딘 경제 회복세에 대해서도 지적했다. 그는 "일본은 경제 회복세에서 다른 나라에 크게 뒤처지고 있다"며 "일본은 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 규모가 세계 최악인데도 재정의 팽창을 지속하지 않으면 안 될 만큼 경제 회복세가 미약하다"고 주장했다.

이어 그는 "부유층을 비롯해 정보 민감도가 높은 사람들은 해외 투자를 가속화하는 등 (코로나19로) 이동이 제한되는 가운데서도 일본을 버리고 있다. 지금이야말로 현실을 직시하지 않으면 일본 침몰의 동반자가 될 수 있다"고 경고했다.

기사는 '교육 후진국'이 된 일본의 상황도 짚었다. 기사에 따르면 경제협력개발기구(OECD)가 2018년 세계 72개 국가·지역의 15세 학생들을 대상으로 실시한 국제 학업성취도 평가(PISA2018)에서 일본은 인터넷, 컴퓨터 사용 등을 포함한 대부분 항목에서 전체 평균을 밑돌았다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr