이재명, 윤석열 양자토론 합의에 “오래 기다린 만큼 기대된다”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 13일 윤석열 국민의힘 후보와의 양자 TV 토론 합의 소식에 “오래 기다린 만큼 기대된다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 페이스북에서 “드디어 윤 후보와 TV 토론으로 만난다. 참 오래 기다렸다”며 이같이 말했다.

그는 “앞으로의 토론들이 우리나라가 직면한 4대 위기를 함께 진단하고, 준비된 구체적인 해법을 국민께 소상히 말씀드릴 수 있는 자리가 되기를 희망한다”며 “무엇보다 경제와 민생을 살릴 구체적인 해법과 국민의 경제적 기본권을 보장할 다양한 방안이 논의되면 좋겠다”고 했다.

이어 “대통령이 되고 나서 하겠다는 것보다는 어려운 국민의 삶을 개선하는 데 꼭 필요한 일, 당장 해야 할 일을 빠르게 합의하고, 국민께 함께 약속드리는 생산적인 자리가 되었으면 한다”고 강조했다.

그러면서 “뜻깊은 자리가 될 수 있도록 잘 준비하겠다. 윤 후보도 잘 준비해주시기 바란다”고 덧붙였다.

