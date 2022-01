식신, 메타버스 '트윈코리아' 대표에 허은솔 서울대 연구교수 선임

[아시아경제 김보경 기자] 맛집 추천 애플리케이션 '식신'이 트윈코리아 사업 부문 신임 대표로 허은솔 서울대 연구교수(사진)를 선임했다고 13일 밝혔다.

트윈코리아는 실제 물리적 공간의 식당과 상점 정보를 담은 메타버스(확장가상세계) 서비스다. 지난해 12월 진행한 서울지역 사전 청약에서 주요 지역 셀(땅)이 1분만에 완판되며 주목받았다.

트윈코리아는 월 300만명의 사용자가 이용하는 위치기반 맛집 정보 플랫폼인 식신을 활용해 식당과 상점의 데이터를 융합시킨 메타버스 플랫폼이다.

허 신임대표는 서울대 푸드테크 창업 교육을 수료하는 등 온라인 비즈니스 환경과 창업 및 글로벌 마케팅에 대한 이해와 기술을 두루 갖춰 영입하게 됐다.

허 대표는 서울과학고 조기졸업 및 서울대를 최우등으로 졸업한 수재로 미국 오하이오주립대 소비자학석사 및 퍼듀대학교에서 외식 경영 마케팅 박사학위를 받았다. 이후 퍼듀대학교 호텔 외식 관광학과에서 연구조교로 근무 후 서울대 생활과학연구소에서 조교수로 경력을 쌓았다.

그는 "트윈코리아는 소비자 친화적인 서비스 제공에 주력해 전문성을 갖춰 생태계 비전을 속도감 있게 실현하겠다"며 "인재 채용과 전방위 제휴를 통해 트윈코리아 서비스를 성공 궤도 위에 안착할 것"이라고 밝혔다.

이어 "미국, 아시아, 유럽 등의 시장 진출을 통해 글로벌 사업을 가속화해 대표적인 메타버스 플랫폼 서비스로 성장시킬 것"이라고 포부를 전했다.

식신의 트윈코리아 사업 부문은 오는 17일부터 다음달 중순까지 수도권 신도시와 지방 지역에 대한 청약을 순차적으로 진행해 전국으로 서비스를 확장할 예정이다. 이미 분양을 마친 서울 지역은 이달 중순부터 사전 청약자들을 대상으로 셀 구매가 진행된다.?

