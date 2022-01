1만 5000㎡, 지하 1층·지상 5층‥ 2025년 준공 예정

[아시아경제 라영철 기자] 강원도소방본부가 지난해 10월 이전한 농업기술원(춘천시 우두동) 부지(도 소유)를 신청사 예정지로 확정했다.

13일 도소방본부에 따르면, 신청사 건립 총사업비는 297억 원이며, 부지 면적 1만 5000㎡, 지하 1층, 지상 5층 본동과 부속동 등 전체 면적 6350㎡ 규모로 신축할 계획이다.

올 상반기에 도의회 사업 계획 보고 등 사전 절차를 거쳐 하반기에 설계에 착수, 내년에 공사에 들어가 오는 2025년 준공을 목표하고 있다.

신청사에는 119 긴급구조시스템 등 도 소방본부 종합상황실의 전면 리뉴얼을 통해 영상과 빅데이터 등 첨단 기능을 갖춘 재난신고 및 대응시스템을 구축할 예정이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr