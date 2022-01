소방청, 경기 평택 신축공사장 화재 '중앙사고합동조사단' 가동

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 지난 5일 경기도 평택 신축공사장 순직사고와 관련해 원인규명을 위한 '중앙사고합동조사단'을 13일부터 가동한다고 밝혔다.

합동조사단은 최초상황 대응부터 화재진압·구조활동, 현장지휘과정 등 현장대응활동과 상황관리상 문제점, 공사관계자 및 소방관서의 예방업무 등 전반을 확인해 재발방지 대책을 마련한다는 방침이다.

조사단장은 민관이 공동으로 맡고 조사총괄반, 현장대응조사반, 예방제도조사반, 상황관리조사반, 안전사고조사반 등 5개 분야로 구성해 객관성, 공정성, 공신력을 확보한다는 계획이다.

조사단은 총 34명으로 사고조사전문가 2명, 화재?건축분야 전공교수 2명, 법률전문가 1명, 노동조합 추천전문가 4명과 소방청 담당공무원이 포함된다.

소방청은 "준비회의를 시작으로 자료수집과 현장조사 등을 실시하는 등 정밀하고 구체적인 조사에 나설 계획"이라고 설명했다.

