정읍시, 5년 연속 ‘개인정보보호 관리 수준 진단’ 최고 등급

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 개인정보보호위원회가 주관한 ‘2021년 개인정보보호 관리 수준 진단’에서 5년 연속 최고 등급인 ‘양호’ 등급을 획득했다고 13일 밝혔다.

개인정보 관리 수준 진단은 중앙부처와 광역·기초 지자체, 공공기관 등 795개의 기관을 대상으로 개인정보 보호 관리체계와 개인정보 보호 대책, 개인정보 침해 대책 등을 평가하는 제도다.

총 3개 분야 13개 지표 21개 항목을 진단해 양호(90점), 보통(80점), 미흡(70점) 3개 등급으로 평가한다.

시는 개인정보를 처리함에 있어 관련 규정을 준수하고 소중한 개인정보를 보호하기 위해 전 직원 대상 개인정보보호 교육을 강화했다.

또 최근 개인정보 유출과 해킹 등 사이버 침해사고가 증가함에 따라 사고 예방을 위한 모의훈련을 시행하며 교묘하면서도 일상화된 사이버 보안 위협과 개인정보 침해에 대응하는 역량을 키워 왔다.

특히 개인정보 보호 기반의 관리적·기술적 보안체계를 강화하고 정보 주체의 권익을 보장하기 위해 꾸준히 노력한 결과 지난 2017년부터 지난해까지 5년 연속 최고 등급을 유지했다.

시 관계자는 “개인정보 보호의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 만큼 현재 수준에 만족하지 않고 시민들이 안심할 수 있는 확고한 보안체계를 구축해 나가도록 노력하겠다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr