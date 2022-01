"1~2주내 오미크론 점유율 50% 넘을 것"…내일 방역체계 개편안 발표(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 향후 1~2주 내 국내 오미크론 변이 점유율 50%를 넘는 순간이 도래할 것으로 내다봤다.

손영래 보건복지부 중앙사고수습본부 사회전략반장은 13일 백브리핑에서 "2주 사이에 델타 변이를 오미크론이 대체해 절반 이상 점유하는 상황으로 갈 것"이라며 "전체 유행이 오미크론으로 대체되는 상황으로 전개될 것으로 본다"고 밝혔다.

손 반장은 "현재 코로나19 유행이 감소 추세인데 오미크론이 우세종화 하면서 유행 감소 속도가 둔화, 오히려 증가하는 쪽으로 바뀔 수 있다"고 내다봤다.

국내 오미크론 변이 검출률은 지난주 기준 12.5%다. 정부는 확진자가 다시 증가하는 시점이 5차 유행의 기준점이 될 수 있다고 판단했다.

손 반장은 "사회적 거리두기나 방역패스 등으로 총 유행 규모를 줄이고 있는데, 다시 반등해 확진자가 증가할 것"이라며 "반등하는 그 시점이 일종의 5차 유행의 베이스라인이 될 것"이라고 말했다.

이어 "희망컨대 (유행 규모를) 좀 더 감소시켜서 시작했으면 좋겠다"면서 "오미크론 점유율이 올라가서 어느 정도까지 감소세를 유지할 수 있을지 모호한 상황"이라고 덧붙였다.

최근 해외유입 확진자가 증가하는 상황에 대해서는 방역을 강화하는 방안을 논의중이다.

손 반장은 "해외유입은 외국의 오미크론 유행이 워낙 커서 입국자 중 다수가 코로나19에 감염된 상태로 들어오고 있다"며 "특정 국가를 차단하기보다는 입국자 격리면제를 최소화하고 격리 기간 중 검사 통해 확진자를 걸러내는 정책이 중요할 것으로 보고 있다"고 언급했다.

내일 발표할 거리두기 조정안에 대해 손 반장은 "방역분과, 일상회복지원위원회, 각 지자체, 관계부처 등의 의견을 수렴 중으로 다양한 의견들이 나와 종합적으로 결정할 예정"이라며 "법원의 접종증명·음성확인제(방역패스) 정지 결정 여부에 따른 영향도 있을 수 있어 여러 논의중"이라고 밝혔다.

정부는 14일 오전 중앙재난안전대책본부 정례브리핑에서 오미크론 대응 방역체계 개편안을 비롯해 설 연휴 방역대책을 포함한 거리두기 조정안을 함께 발표할 계획이다.

