경제 올인 이재명, 이번엔 강북 아파트 재건축

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 13일 서울 노후 아파트를 찾아 재건축 관련 의견을 수렴하고 규제 합리화를 공약했다. 강북지역 재건축을 활성화해 강남북 간 균형발전과 부동산 공급 확대 효과를 꾀하겠다는 의지다.

이 후보는 이날 오전 서울 노원구 상계동의 한 노후아파트를 찾아 현장을 점검하고 정책 간담회를 진행했다. 서울 노후아파트 재건축은 고(故) 박원순 전 서울시장 재임시절부터 원활하게 이뤄지지 못했다. 특히 노원구는 1980년대 지어진 상계주공아파트 등 재건축 대상 단지가 몰려 있는 곳이다. 주민들은 이날 이 후보를 만난 자리에서 "1985년 기준으로 지어진 아파트라 세탁기도 창문을 뜯고 넣어야 한다" "세대당 주차 가능 대수가 0.66대다. 제발 골목이라도 주차하게 해달라는 민원이 들어온다"며 이 후보에게 재건축 필요성을 호소했다.

이 후보는 이어진 간담회에서 "강남은 1970년대에 지어져 대부분 재건축 허용이 됐는데 강북은 1980년대다 보니 대상이 아니었고 이후 안전진단이 대폭 강화돼 재건축이 아예 봉쇄가 됐다"며 "필요한 규제들을 적절하게 운영을 해서 국민들이 고통받지 않게 주택 추가공급이 가능하도록 해야 한다"고 강조했다. 그러면서 노후 아파트 단지 안전진단 규제 완화를 제안했다. ‘구조 안전성’ 항목 비중을 완화하는 방식 등으로 아파트 재건축 문턱을 낮추겠다는 방침이다.

이날 이 후보는 "부동산 이야기가 나오면 저희가 드릴 말씀이 없다. 다시 한번 국민 여러분께 부동산과 주택문제로 고통받게 한 점에 대해 깊이 사과드린다"며 고개를 숙이기도 했다. 이 후보는 최근 부동산 민심 잡기에 온 힘을 쏟고 있다. 부동산 문제는 지난해 서울시장 보궐선거 패배 이유로 지적되는 등 그간 민주당에 우호적이었던 서울 민심이 돌아선 요인으로 꼽힌다. 그는 앞서 보유세·양도세 부담 완화와 대규모 공급도 공약한 바 있다.

