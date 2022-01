정부 "국내 백신기업 14곳, 7월까지 684억 규모 설비 투자"

[아시아경제 김대현 기자] 정부와 국내 백신·원부자재 기업 14곳이 올해 7월까지 684억원 규모의 설비투자를 마무리해 글로벌 백신 허브화를 앞당기겠다는 목표를 밝혔다.

13일 오전 보건복지부와 산업통상자원부는 서울 서초구 코트라(KOTRA)에서 '백신·원부자재 기업투자 촉진회의'를 열고 이같이 설명했다.

설비·장비 구매 자금 684억원은 정부 지원자금 180억원과 기업들 자체 투자자금 504억원을 포함한 것이다. 정부와 기업들은 오는 7월까지 설비투자를 완료할 계획이다.

특히 구매 자금의 34%(238억원) 이상이 국산 장비 우선 구매에 쓰인다. 정부는 이를 통해 국내 장비 업체의 판로 지원과 경영 여건 개선에도 기여하겠다는 목표를 전했다. 국내 백신·원부자재 생산 분야에서 2025년까지 847명을 새로 고용해 청년 취업난 해소 및 고급 인력 양성 효과도 기대된다.

또한 정부는 mRNA, 바이러스벡터, 합성항원 등 다양한 백신 플랫폼의 생산 역량을 확대해 글로벌 백신 생산 기지화를 이끌어내겠다고 설명했다.

백신·원부자재 수출 확대 지원 강화 방안도 함께 공개됐다. 정부는 백신 수출기업의 무역보험 한도를 최대 2배로 늘려 보험료를 할인하고, 백신 수출 목적의 국내 생산설비투자 대출 자금도 지원한다. 2분기엔 미국·유럽, 3분기엔 아시아·아프리카 등에서 백신 비즈니스 포럼을 열고, 기업별 해외진출 서비스도 지원할 계획이다.

한편, 코로나19 백신 위탁생산 등으로 지난해 백신 수출액은 전년 대비 3배 늘어 5억2000만달러, 사상 최대 실적을 달성했다. 글로벌 백신 시장 확대에 따라 백신 캐리어·저온박스 수출액은 작년 13억5000만달러, 주사기 등 수출도 각각 최고 실적을 달성했다.

권덕철 보건복지부 장관은 "백신 자주권 확보를 위해 다양한 백신 플랫폼별로 국산 기술력 확보와 독자 생산 역량 확충까지 도전할 시점"이라며 "관계부처 합동 글로벌백신허브화추진단을 중심으로 끝을 본다는 각오로 촘촘히 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

