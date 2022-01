[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 13일 초과세수가 발생한 것과 관련, "아쉽다"면서도 초과세수로 소상공인 지원 방안을 강구하라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 ?"세수 추계에 오차가 발생한 것은 아쉽지만, 기업 실적·수출입·고용 등 경제가 활성화된 결과이고, 소상공인·자영업자 지원의 여력을 갖게 된 것은 다행스러운 면이 있다"며 이같이 말했다.

또 이와 관련 "예상보다 더 늘어난 초과세수를 활용해 방역 장기화에 따른 소상공인·자영업자의 어려움을 덜어드릴 수 있는 방안을 신속하게 강구하라"고 지시했다.

이날 기획재정부에 따르면 지난해 11월까지의 국세수입은 323조4000억원으로 정부 예상보다 9조1000억원이 더 들어왔다. 12월 기준 초과세수까지 포함하면 지난해 본예산 기준 초과세수는 60조원에 달할 전망이다.

