[아시아경제 송화정 기자] F&F F&F 383220 | 코스피 증권정보 현재가 922,000 전일대비 35,000 등락률 +3.95% 거래량 17,047 전일가 887,000 2022.01.13 10:45 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"F&F, 중국발 실적 호조세 지속"개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발4분기 국내 주식 부자 톱20 들여다보니...김대일·박관호 1兆 넘게 증가 close 가 올해도 실적 호조가 이어질 것이란 전망에 강세다.

13일 오전 10시1분 기준 F&F는 전일 대비 2만9000원(3.27%) 오른 91만6000원에 거래됐다. 3일째 강세를 이어가는 모습이다.

이날 KB증권은 F&F에 대해 중국발 실적 호조가 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 110만원에서 125만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 박신애 KB증권 연구원은 "F&F의 올해 실적은 연결 기준 매출액 전년 대비 32% 증가한 1조9324억원, 영업이익 37% 늘어난 5493억원에 달할 것"이라며 "강력한 브랜드 파워, 효과적인 디지털 마케팅, 공격적인 해외 확장 전략 등에 기반해 탁월한 실적 모멘텀을 이어나갈 것"이라고 말했다.

