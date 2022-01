박완주 "기재부, 추경 편성 여지 있어…李 언급한 25조원 이상은 돼야"

내달 추경 당정협의 예상

정부에 추경 편성여부·규모 등 당과 협의할 것 촉구 중

이재명 후보 언급한 25조원 이상 규모는 돼야 '폭넓고 두터운' 보상 가능해

[아시아경제 오주연 기자] 박완주 더불어민주당 정책위의장이 13일 추가경정예산(추경)과 관련해 "지난해 12월 우리가 (예산)편성한 것이 부족했다는 부분에 대해 재정당국도 공감하고 있기 때문에 추경은 편성할 것으로 보고 있다"고 말했다. 그러면서 "충분하게 넓고 두텁게 (소상공인 손실보상) 하기 위해서는 (이재명 후보가 언급한 25조원 이상) 그 정도 규모는 돼야 한다"고 강조했다.

이날 박 정책위의장은 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 '기재부가 추경 편성할 여지가 있다고 보는가'라는 질문에 "그렇게 보고 있다"면서 "슈퍼예산을 짜놓고 추경을 한다는 게 불편스럽긴 하지만, 부족한 부분에 대해 재정당국도 공감하고 있다"고 답했다.

이와 관련한 당정협의는 2월 국회와 연동돼 진행될 것으로 내다봤다.

박 정책위의장은 "하게 된다면 재정당국에서 추경의 필요성을 말씀하고, 안이 짜여지면 공식화하고 곧바로 당정하지 않을까(본다)"고 설명했다. 다만 민주당에서 추경 규모에 대한 구체적인 안을 기재부에 전달한 적은 없다고 했다.

민주당이 요구한 50조원의 추경 규모를 기재부가 대폭 줄여 2월 추경을 한다는 보도와 관련해 "규모나 방향에 대해 공식적으로 협의된 바가 없다"고 말했다.

박 정책위의장은 "다만 원내대표와 정책위에서는 2월 추경안에 더 넓게, 대상도 넓게 두툼하게 지원을 해야한다고 해서 '선지원 후정산' 이건 정부가 받아들였다"고 했다. 그는 "먼저 55만(소상공인)에 대해 500만원 지원하겠다고 전향적으로 받아들였고, 금융보다 현금지원하자고 한 것은 규모에 대해 아직 논의된 바가 없다"고 설명했다.

이어 "당에선 정부 추경 규모에 대해 얼마 이상을 하라고 공식적으로 한 적은 없다. 다만, 이재명 후보가 25조원 이상 해야한다고 발표한 적은 있다"면서 "그러나 지금은 정부가 추경을 하겠다고 하는 발표와 얼마로 할 것인지에 대해 당과 협의할 것을 촉구하고 있는 상황"이라고 덧붙였다.

'이 후보가 언급한 25조원 이상 이 정도 외에 더 진척된 게 없는 것인가'라는 질문에 "그렇다"며 정책위의장으로서도 이에 공감한다고 했다. 그는 "손실보상 뿐만 아니라 손실보상법에 보상을 받는 업종은 약 95만 정도"라며 "충분하게 넓고 두텁게 하기 위해서는 그 정도 규모는 돼야 된다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr