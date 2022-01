SK㈜C&C, 농심 디지털 정보시스템 구축 사업 착수

[아시아경제 부애리 기자] SK㈜ C&C가 농심의 디지털 정보시스템 혁신을 지원한다.

SK㈜ C&C는 농심의 전사 디지털 전환을 위한 '농심 차세대 정보시스템 구축 사업'에 착수했다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 SK㈜ C&C의 '디지털 애셋'을 기반으로 클라우드·인공지능(AI)·빅데이터 등 디지털 신기술 기반의 업무 프로세스 혁신을 창출하는 것이 골자다.

SK㈜ C&C는 멀티 하이브리드 클라우드 기반의 차세대 전사적자원관리(ERP) 시스템 구축으로 글로벌 통합 경영체계를 고도화한다. 또 농심의 사업 현장의 디지털 활용 수준도 크게 높인다는 계획이다.

식품 산업의 핵심인 공급망관리(SCM)에서는 AI·머신러닝 기반의 수요·공급·생산 예측 환경을 구현한다. SK㈜ C&C는 모바일 표준 플랫폼을 통해 농심 모바일 영업활동, 주문관리 시스템을 제공한다.

이상국 ICT 디지털부문장은 "이번 사업을 통해 ERP를 중심으로 한 농심의 경영, 사업 현장 전반에 걸친 AI·데이터 기반 디지털 혁신이 본격화될 것"이라고 말했다.

