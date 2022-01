SK바이오팜, 표적항암제 美 임상 1상 돌입…항암 신약 개발 본격화

[아시아경제 서소정 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 93,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,100 2022.01.13 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 레녹스-가스토 증후군 치료제 임상 3상 계획서 美FDA 제출SK바이오팜, 난치성 소아뇌전증 신약 '카리스바메이트' 임상 3상 돌입SK바이오팜, 뇌전증 신약 '세노바메이트' 북미 시장 확대 close (대표 조정우)은 자체 개발 중인 표적항암 혁신신약 'SKL27969'의 임상 1·2상 시험계획(IND)을 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인받았다고 13일 밝혔다.

이번 임상은 환자 약 100여명을 대상으로 미국 16개 기관에서 진행되는 시험이다. 안전성, 내약성, 약동학 등을 평가해 최대 내약용량과 2상 투여용량을 확인한 후 교모세포종, 비소세포폐암, 삼중음성유방암 등 환자에 대한 예비 항암효과를 평가한다.

SKL27969는 PRMT5(Protein Arginine Methyltransferase 5)를 선택적으로 억제하는 차세대 항암신약이다. PRMT5는 암세포의 증식과 성장에 관여하는 단백질의 일종으로, 과발현 시 발암과 치료 저항에 영향을 미치는 매커니즘이 확인되면서 전세계적으로 주목받고 있다.

SK바이오팜은 SKL27969를 뇌종양·뇌전이암 대상 '베스트 인 클래스'(계열 내 최고 신약) 약물로 개발한다는 목표다. SKL27969는 전임상 시험에서 경쟁약물 대비 긴 반감기, 높은 뇌 투과율 등 우수한 효능을 나타냈다고 회사 측은 설명했다.

SK바이오팜은 지난 30여년간 뇌질환 치료제 개발 과정에서 축적된 뇌혈관 장벽 투과 약물 개발 역량을 바탕으로 항암신약 개발에 박차를 가할 예정이다. 지난 2017년 항암연구소를 설립해 연구개발(R&D)을 본격화했으며, 오픈 이노베이션 통해 R&D 효율성과 추진력을 높일 계획이다.

조정우 SK바이오팜 사장은 "SKL27969는 SK바이오팜의 첫 번째 항암신약 개발 프로젝트"라며 "중추신경계 질환을 넘어 항암 분야로 R&D 영역을 확장하며 글로벌 신약 개발 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr