북 미사일 속도는 마하 10… 평가절하 의식했나

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 11일 오전 쏜 탄도미사일 추정 발사체의 속도가 마하 10 내외인 것으로 파악됐다. 합참은 지난 5일 북한의 탄도미사일 발사 땐 사거리나 고도, 속도 등 제원을 공개하지 않는 대신 "성능이 과장됐다"며 북한의 발표를 사실상 평가절하한 바 있다.

합동참모본부는 이날 오후 출입기자단에 보낸 문자메시지에서 북한 미사일이 자강도 일대에서 동해상으로 발사됐다며 "비행거리는 700km 이상, 최대고도는 약 60km, 최대속도는 마하 10 내외"라고 밝혔다.

이날 발사한 미사일의 속도가 마하 10 내외였다는 점을 감안하면 북한의 미사일을 혹평한 군당국의 평가를 재반박했다는 평가가 나온다.

앞서 이날 국가안전보장회의(NSC)위원들은 정세 안정이 긴요한 시기에 이뤄진 이번 발사에 강한 유감을 표명했다고 청와대가 보도자료를 통해 밝혔다. NSC가 '강한 유감'이라는 입장을 표한 것은 지난 5일 북한이 탄도미사일 1발을 발사했을 때 '우려' 표명을 한 것과 비교해 수위가 올라간 것으로, 군 당국의 입장도 다소 달라진 정부 기조와 궤를 같이하는 것으로 분석된다.

위원들은 먼저 북한이 연초부터 연속적으로 미사일을 시험 발사한 의도를 분석하고, 정세 안정이 매우 긴요한 시기에 이루어진 이번 발사에 대해 강한 유감을 표명했다. 지난 5일 북한의 첫 미사일 발사 당시 NSC 상임위가 ‘우려’를 표명하는 데 그친 것을 감안하면 이번에 한층 수위가 높아진 것이다.

군 안팎에서는 북한이 작년 9월 발사한 극초음속 미사일 '화성-8형'과 같은 기종일 가능성에 무게를 두고 있다. 일각에서는 합참의 발표가 전문가들 사이에서 의문을 제기하는 목소리가 이어진 데 따른 조치가 아니냐는 해석도 나온다.

군은 그간 북한이 미사일 발사를 한 경우 국방부 별도의 입장을 내지 않고 입장 등으로 갈음해왔다.

합참은 또 "긴밀한 한미 공조 하에 추가 발사에 대비해 관련 동향을 면밀하게 주시하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"며 "우리 군은 이번 발사체에 대해 탐지 및 요격할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 대응체계를 지속 강화하고 있다"고 설명했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr