개인·기관 순매도에 코스피 약보합…2920선 거래

[아시아경제 이민지 기자] 개인과 기관 중심으로 매물 출회가 이어지는 가운데 코스피가 약보합세를 보이고 있다.

11일 오후 2시 10분 코스피는 전 거래일 대비 0.01%(0.43포인트) 하락한 2926.29를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.14%(4.21포인트) 오른 2930.93으로 장을 시작했지만 이내 하락세를 보이고 있다. 시장에선 외국인 홀로 2616억원어치 주식을 샀고 개인과 기관은 각각 1640억원, 1056억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 700 등락률 +0.90% 거래량 10,525,154 전일가 78,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 네이버 커넥트재단, 올해 첫 청년고용 응원 멤버십 가입또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수삼성전자 CES 출장자 20여명 확진…현지서 회사 전세기로 귀국 close 는 1.03% 상승한 7만8800원을 가리키고 있다. 이어 SK하이닉스(2.81%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 336,000 전일대비 1,000 등락률 +0.30% 거래량 666,827 전일가 335,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 네이버 커넥트재단, 올해 첫 청년고용 응원 멤버십 가입매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환 close (0.15%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 729,000 전일대비 19,000 등락률 +2.68% 거래량 363,715 전일가 710,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 전기차 50만대분 LG 양극재 공장, 구미서 첫삽'1월효과' 삼키고 물적분할 비판 키우고…'역대급' IPO LG엔솔매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' close (2.54%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 376,020 전일가 209,500 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발[클릭 e종목] “현대차, 생산 정상화가 중요한 시점”[단독]현대차·기아, 내년 비건레더 신차 나온다…방글라데시 공장 신설도 close (0.24%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 627,000 전일대비 3,000 등락률 +0.48% 거래량 211,807 전일가 624,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발美 Fed에 '흔들'…코스피 2920선 마감 close (0.80%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 991,043 전일가 83,800 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발[클릭 e종목] "기아, 신차 출시 대기…호실적 기대" close (0.12%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 196,000 전일대비 9,000 등락률 +4.81% 거래량 928,780 전일가 187,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환[특징주]셀트리온·헬스케어, 자사주 매입 결정에 5% 넘게 급등 close (4.55%)도 올랐고 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 1,000 등락률 -0.12% 거래량 31,550 전일가 836,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발[클릭 e종목] “삼성바이오로직스, 컨센서스 하회하는 4Q 실적” close (-0.12%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 95,100 전일대비 1,500 등락률 -1.55% 거래량 3,694,365 전일가 96,600 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어 담은 2차 전지 황금株 공개매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환 close (-1.35%)는 하락했다.

같은시각 지수는 전 거래일 대비 1.13%(11.07포인트) 하락한 969.31을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.21%(2.06포인트) 상승한 982.44로 장을 출발했지만 장 초반 하락 전환해 1%대 내림세를 보이고 있다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 2689억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1921억원, 885억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 196,000 전일대비 9,000 등락률 +4.81% 거래량 928,780 전일가 187,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환[특징주]셀트리온·헬스케어, 자사주 매입 결정에 5% 넘게 급등 close 헬스케어(5.26%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 196,000 전일대비 9,000 등락률 +4.81% 거래량 928,780 전일가 187,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환[특징주]셀트리온·헬스케어, 자사주 매입 결정에 5% 넘게 급등 close 제약(1.02%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 116,300 전일대비 200 등락률 +0.17% 거래량 442,664 전일가 116,100 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동 close (0.09%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 132,700 전일대비 1,900 등락률 +1.45% 거래량 71,358 전일가 130,800 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 "신예작가 산실" CJ ENM, 드라마·영화 '오펜 스토리텔러' 6기 모집"콘텐츠 경쟁력 강화" LG유플러스, 이덕재 전 포디리플레이 CCO 영입CJ ENM 실적·모멘텀 훌륭하지만…주주가치 훼손 야기할 물적분할 close (1.76%)는 상승했고, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 424,500 전일대비 12,400 등락률 -2.84% 거래량 171,064 전일가 436,900 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close (-2.45%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 181,000 전일대비 5,200 등락률 -2.79% 거래량 452,077 전일가 186,200 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발 close (-2.36%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 95,100 전일대비 1,500 등락률 -1.55% 거래량 3,694,365 전일가 96,600 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어 담은 2차 전지 황금株 공개매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중' 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환 close 게임즈(-2.29%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 139,600 전일대비 11,900 등락률 -7.85% 거래량 3,761,895 전일가 151,500 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발주린이도 수익 내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close (-9.31%)는 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr