[아시아경제 황준호 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 147,500 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 70,093 전일가 149,000 2022.01.11 14:31 장중(20분지연) 관련기사 "멸공 안쓰겠다" 정용진 부회장, 이번엔 '신세계 보이콧' 이미지 올려[클릭 e종목]"스타벅스 커피값 인상, 올해 영업이익 20% 증가 전망" '고든램지 버거' 맛본 정용진 부회장 "엄청난 자유 만끽" close 는 영업 잠정 실적 공시를 통해 이달 매출액 1조2850억원을 달성했다고 11일 밝혔다. 지난달 대비로는 17.4% 늘었으며 전년 같은 기간 대비로는 2.9% 줄어든 수준이다.

