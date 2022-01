코나아이, '경기지역화폐 공동운영대행사' 우선협상대상자 재선정

[아시아경제 유현석 기자] 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 34,900 전일대비 400 등락률 +1.16% 거래량 332,678 전일가 34,500 2022.01.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 삼성카드에 지문카드 공급…"국내 최초 상용화"코나아이, 대덕구 지역화폐 대덕e로움 운영대행사로 재선정코나아이, 부산 소상공인 돕는 ‘상생소비 동백전 스탬프 이벤트’ 실시 close 는 지난해 12월 공고된 '경기지역화폐(카드형) 공동운영대행사' 선정 입찰에서 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 34,900 전일대비 400 등락률 +1.16% 거래량 332,678 전일가 34,500 2022.01.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 삼성카드에 지문카드 공급…"국내 최초 상용화"코나아이, 대덕구 지역화폐 대덕e로움 운영대행사로 재선정코나아이, 부산 소상공인 돕는 ‘상생소비 동백전 스탬프 이벤트’ 실시 close 컨소시엄이 우선협상대상자로 재선정됐다고 11일 밝혔다. 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 34,900 전일대비 400 등락률 +1.16% 거래량 332,678 전일가 34,500 2022.01.11 11:18 장중(20분지연) 관련기사 코나아이, 삼성카드에 지문카드 공급…"국내 최초 상용화"코나아이, 대덕구 지역화폐 대덕e로움 운영대행사로 재선정코나아이, 부산 소상공인 돕는 ‘상생소비 동백전 스탬프 이벤트’ 실시 close 는 비즈플레이와 함께 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여했다. 이번 재선정으로 정식계약이 체결되면 향후 3년간 경기지역화폐 공동운영대행사로서 운영을 이어가게 된다.

2019년 발행을 시작한 경기지역화폐는 2021년 4조이상 발행되며 지역 골목상권 회복과 소상공인 매출증대에 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다. 사용처를 전통시장 및 10억원 이하 소상공인으로 제한하고 청년기본소득 등 각종 정책수당을 지역화폐로 지급해 지역주민의 소비습관을 대형 점포에서 소상공인 점포로 전환하는 데 기여했다. 지난해 12월 행정안전부 주관으로 실시된 ‘지역사랑상품권 성과 및 우수사례 평가’에서 대상인 대통령상을 수상하는 등 지역경제 활성화 효과를 인정받고 있다.

공정하고 투명한 경기지역화폐 운영을 위해 실시된 이번 입찰에서는 지역화폐 운영자금의 안정적 운용 및 사고방지 역량, 모바일앱 개발·운영의 체계성, 민원 대응 역량 등을 평가했다. 또 코로나19 상황과 지역화폐 운영목표인 골목상권 활성화와 필요성 등을 감안하여 소상공인 지원 및 사회공헌 등도 들어갔다.

코나아이는 지난 2019년부터 3년간 경기도 28개 시군의 카드형 지역화폐 플랫폼 운영대행을 맡아 안정적으로 시스템을 운영했다는 것과 지역화폐의 지속성장을 지원할 수 있는 다양한 플랫폼 서비스 기술력을 보유했다는 점에서 높은 평가를 받은 것으로 예상된다.

회사 관계자는 "이번 입찰에 대기업, 대형금융지주사 컨소시엄이 대거 참여한 가운데 운영능력과 기술력 면에서 우위를 점하며 경기지역화폐 우선협상대상자로 코나아이가 선정됐다"며 "23년간 쌓아온 자체기술로 지역경제 활성화에 기여하기 위해 4년간의 적자를 감수하며 지역화폐 플랫폼 개발에만 전념한 기업임에도 불구하고 최근 대선국면의 공방소재로 악용되었던 모든 정치적 특혜의혹들을 이번 재선정을 계기로 깔끔히 해소하는데 큰 힘을 얻게 됐다"고 말했다.

코나아이는 향후 경기지역화폐 플랫폼에 각 지자체의 특성에 맞는 다양한 부가서비스를 연계하고 플랫폼의 운영 효율성과 이용자 편의성을 높이기 위해 한층 더 노력한다는 방침이다. 또 소상공인 및 지역경제 활성화 지원을 위한 사업을 확대 추진하고 지속적인 지역사회 공헌활동을 펼쳐 지역화폐 운영대행사로서의 사회적 책임을 강화해 나갈 계획이다.

조정일 코나아이 대표는 "이번 재선정을 통해 국내 최초로 카드형 지역화폐 플랫폼을 개발해 지역화폐 활성화에 앞장서 온 코나아이의 노력과 기술력이 다시 한번 인정받게 되어 기쁘다"며 "앞으로 경기지역화폐 플랫폼을 보다 안정적으로 운영하고 골목상권 활성화와 지역상생을 견인하는 지역커뮤니티 플랫폼으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

