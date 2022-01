[아시아경제 황준호 기자] 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 4,380 전일대비 5 등락률 +0.11% 거래량 171,521 전일가 4,375 2022.01.11 11:17 장중(20분지연) 관련기사 비에이치아이, 517억 규모 LNG 발전설비 공급계약 체결비에이치아이, 포스코와 340억 규모 발전설비 공급계약 체결"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유? close 는 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,050 전일대비 750 등락률 -1.67% 거래량 276,154 전일가 44,800 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"현대제철, 차입금 감소에 주주환원 확대 기대"포스코, 성과급 추가 지급…철강업계 "성과 있는 곳에 보상"[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 과 발전설비 공급계약을 체결했다고 11일 공시했다. 계약금액은 207억8000만원으로 이는 2020년 매출 대비 8.54%에 해당하는 규모다. 계약기간은 2025년 9월 30일까지다.

