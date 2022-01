제주항공, 국내선 여객수송 2년 연속 1위

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 350 등락률 -2.01% 거래량 55,201 전일가 17,450 2022.01.11 11:16 장중(20분지연) 관련기사 제주항공 "지난해 최다 이용 고객, 김포~제주 144회 왕복"한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호제주항공, 설 연휴 김포~대구 등 임시편 운항…편도 1만9400원부터 close 은 지난해 국내선에서 645만여명을 수송하며 점유율 1위를 차지했다고 11일 밝혔다. 2020년에 이어 2년 연속 선두를 유지했다.

제주항공은 한국공항공사 통계를 활용해 국적항공사의 지난해 국내선 여객 수송 실적을 분석한 결과 역대 최대인 645만9000명(유임여객 기준)을 수송한 것으로 나타났다. 2020년 432만5000명에 비해 200만명 이상 증가한 수치다.

수송객수가 늘면서 제주항공의 국내선 여객 점유율도 2020년 17.2%에서 지난해 19.5%로 2.3%포인트 증가했다.

지난해 제주항공 국내선 수송객은 국내 두번째로 국내선 여객을 많이 수송한 항공사(약 581만명)에 비해 64만명 이상 앞서는 수치다.

제주항공 국내선 탑승객 중 제주~김포·부산·청주·대구 등 제주기점 노선에 515만여명이 탑승해 전체의 79.8%를 차지했다. 김포~부산, 김포~여수 등 내륙노선에는 20.2%인 130만여명이다. 노선별로 보면 전체 탑승객의 38% 수준인 243만여명이 제주~김포 노선을 이용했고, 김포~부산 노선(92만명), 제주~부산 노선(73만명)이 뒤를 이었다.

제주항공은 2020년 제주~여수·군산 노선 신규 취항에 이어 항공기를 탄력적으로 운용, 국내선 공급석을 지속적으로 늘린 점이 2년 연속 여객수송 점유율 1위를 기록한 원인으로 분석했다.

제주항공 관계자는 "지난해 이용객의 편의를 높여 줄 차세대 여객서비스시스템(PSS) 도입 등 제주항공을 이용하는 고객들이 더 편안하고 즐거운 여행에 나설 수 있도록 고객 편의에 중점을 두고 있다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr