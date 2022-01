尹 측 "여가부는 '남혐부'…깔끔하게 박살 내야"

장예찬 "여가부 박살 내고 제로 베이스서 출발해야"

류호정 "부처 통째로 없애는 건 적절치 않아"

[아시아경제 허미담 기자] '여성가족부 폐지'를 공약으로 내건 윤석열 국민의힘 대선 후보 측이 10일 "(여가부를) 한번 깔끔하게 박살 내놓고 제로 베이스에서 출발해야 한다"고 주장했다.

장예찬 국민의힘 선거대책본부 청년본부장은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "여가부가 사실상 지금 남성 혐오부로 작용하고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "남성을 성범죄의 잠재적 가해자로 취급하고, 또 남성이 성범죄 가해자로 오해를 받아도 시민적 의무를 지고 열심히 해명해야 한다는 내용이 여가부 산하 기관에서 만든 유튜브 성인지 교육 영상에 포함됐다"고 했다.

이어 "여가부의 문제는 복지 사업이나 약자 보호 사업의 문제가 아니다. (여가부) 예산의 10~20% 정도 배정되는 성인지 교육이나 이런 부분에 있어 뿌리 깊은 젠더 갈등을 여가부가 앞장서고 있다"며 "더군다나 각종 여성 시민단체에 무차별적으로 지원되는 사업도 많다"고 지적했다.

또 장 본부장은 "2020~2021년 2년간 (여가부의) 남성혐오적 프로젝트와 성인지 교육에 대해 출력해왔는데 A4용지가 모자랄 지경"이라고 비판했다.

그러면서 그는 "43개 중앙행정기관 중에 최하위 등급을 받은 곳이 장관급 기관 중 딱 네 곳이다. 통일부, 법무부, 그리고 여가부와 공정위"라며 "여러모로 국민적 판단과 정부 내부의 판단도 끝난 상태다. 심판을 이미 받은 상태라고 생각한다"고 강조했다.

그러자 함께 방송에 출연한 류호정 정의당 의원은 "A4 용지가 모자랄 만큼의 망언을 쏟아낸 윤석열 후보가 처음부터 다시 시작해야 하지 않을까 생각한다"고 맞받아쳤다.

이어 "사실 어떤 실수나 실책에 의해 무조건 문을 닫아야 한다고 하면, 문 열고 있을 수 있는 부처가 별로 없을 거다. 국회도 포함"이라고 했다.

또 그는 "오히려 여가부 폐지를 주장하시는 분들께서 어떤 혐오나 젠더갈등을 조장하는 것 아닌가 생각한다"며 "지금 명백하게 여가부가 하는 일들이 있다. 어떤 실책도 분명히 있다. 저도 잘못된 부분들이 있다고 생각한다. 하지만 그런 걸 가지고 무조건적인 폐지를 주장한다든지 하는 상황들이 어떤 정책이라기보다는 전술이라고 생각한다"고 꼬집었다.

류 의원은 "여성의 노동이 계약직, 저임금, 집안일이라는 현실은 2022년 지금도 크게 다르지 않다. 그래서인지 국제사회 여러 성평등지수 평가에서 하위권을 면치 못하고 있다"며 "아직도 성별 격차가 존재하고, 그러므로 성평등 정책이 필요하다는 의미"라고 했다.

이어 "여가부의 올해 예산이 1조4000억원이다. 정부 예산의 0.2% 수준인데, 하는 일을 보면 저소득·한부모·청소년부부·1인 가구 등에 대한 가족 서비스와 학교 밖 청소년 사회안전망 강화, 여성폭력피해자 지원 등 우리 사회의 소외된 시민들에게 꼭 필요한 서비스"라며 "그래서 몇 가지 실책이 있었다고 해서 부처를 통째로 없애야 한다고 말하는 것은 적당하지 않은 것 같다. 부처의 권한과 자원이 부족한 게 오히려 문제가 아닌가. 오히려 강화해야 한다"고 반박했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr