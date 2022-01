경기도, '골목 상권 살리기 맞춤형 처방' 지원

3개 분야 상권 1곳 당 최대 10억 원 규모

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 구도심 상권을 포함한 노후상가거리와 청정계곡 복원지역 등 도 내 골목상권 활성화 지원사업을 펼친다.

도는 이 같은 내용의 "'2022년 경기도 골목상권 특성화 지원사업'을 추진, 참여를 희망하는 상권을 모집한다"고 11일 밝혔다.

지원 분야는 '희망 상권 프로젝트', '청정계곡 상권 활성화', '노후상가거리 활성화'다. 분야별 1곳의 상권을 선정해 각각 10억 원씩 총 30억 원의 사업비를 투입할 계획이다.

'희망 상권 프로젝트'는 인구 공동화 등 위기에 처한 상권을 대상으로 상권 진단, 컨설팅, 경영혁신 교육, 공동 마케팅·시설개선 등을 펼쳐 특성에 맞는 해결책을 마련한다.

'청정계곡 상권 활성화'는 청정계곡 복원사업을 추진한 계곡 상권에 편의시설 조성, 점포환경 개선, 테마 프로그램 도입 등 맞춤형 종합지원을 해 여가문화 중심의 상권을 조성한다.

'노후상가거리 활성화'를 통해서는 조성한 지 20년이 경과한 노후상가를 환경 개선과 상권 활성화(공동 마케팅 등), 지역상생협의체 구성 등의 지원책으로 활력을 불어넣는 데 주력한다.

지원 대상은 도 내 골목상권 중 이미 상인회를 조직했거나 계획 중인 상권이다. 도는 각 시·군을 통해 오는 27일까지 참여 상권을 모집 후, 서류 검토, 현장 심사 등의 절차를 거쳐 내달 중 대상을 선정할 예정이다.

해당 사업은 코로나19 확산으로 경영난을 겪는 소상공인의 역량만으로는 현실을 타개하기 어려운 상황을 고려, 도 차원에서의 맞춤형 지원으로 골목상권을 살리는 데 목적을 뒀다.

한편, 도는 지난 2019년부터 골목상권 특성화 지원사업을 추진, 상권별 맞춤형 처방으로 지역경제 활성화의 단초를 마련했다.

대표적 사례로 미군 부대 철수로 지역 상권이 심각하게 침체한 파주 법원읍 상가거리는 지난 2020년 '노후상가거리 활성화' 사업에 선정돼 장단콩 두부 특화거리로 거듭나는 계기가 됐다.

포천 일동 화동로 상가 거리는 2019년 희망 상권 프로젝트에 선정돼 자생력을 강화할 수 있었고, 포천 백운계곡 거리는 청정계곡 복원 후 지역의 새로운 명소로 거듭나고 있다.

조장석 소상공인과장은 "상권 단위 맞춤형 특성화 지원으로 전통시장과 더불어 우리 경제의 한 축인 골목 경제의 활력을 불어넣고 상인들이 자생할 수 있는 경제 선순환 구조를 만들 것"이라고 말했다.

