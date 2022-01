여가부 청소년 육성·보호 유공 포상 후보자 공모

활동기간 최소 2년 이상

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 청소년의 건강한 성장을 위해 헌신한 유공자와 단체, 또래에게 모범이 되는 청소년을 격려하기 위해 '2022년 청소년 육성 및 보호 유공' 포상 후보자를 공모한다고 11일 밝혔다.

청소년 유공 포상은 매년 5월 청소년의 달을 기념해 수여하며 올해는 2월4일까지 공문이나 메일로 추천을 받는다. 청소년 후보 추천만 3월11일까지 받는다.

국민 누구나 후보자를 추천할 수 있으며 추천 대상은 사회 각 분야에서 청소년을 위해 활동한 성인 개인이나 단체, 기업, 주체적인 활동으로 귀감이 되는 청소년이다. 활동기간은 최소 2년 이상이어야 한다.

올해 포상 규모는 훈장, 포장, 대통령표창, 국무총리표창 등 정부포상 23점과 여성가족부 장관표창 70점 등 총 93점이다. 최종 선정된 수상자는 5월 초 여가부 홈페이지에서 발표하며 청소년의 달 기념식에서 포상한다.

