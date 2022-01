[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 10일 열린민주당과의 합당을 가결했다.

이날 민주당은 국내외 거주하는 권리당원을 대상으로 지난 7일부터 이날 오후 6시까지 나흘간 온라인투표를 진행한 결과,열린민주당과의 합당이 찬성 83.69%(22만1979명), 반대 16.31%(4만3275명)로 가결됐다고 밝혔다. 총 83만1434명 중 26만5254명이 투표했으며 투표율은 31.90%다.

열린민주당은 지난달 29~30일 이틀간 진행한 합당 투표에서 72.54%의 찬성률로 민주당과의 합당을 가결했다.

민주당은 오는 12일 중앙위원회를 열어 합당 안건을 의결할 예정이다.

