[아시아경제 김혜민 기자] 미국이 '대만 대표처' 개설로 중국과 갈등 중인 리투아니아 지원에 나선 가운데 중국이 '득보다 실이 많은 행동'이라며 경고를 보냈다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 10일 정례 브리핑에서 "미국은 처음부터 리투아니아가 '하나의 중국' 원칙을 파기하도록 도발하고 끊임없이 리투아니아를 지원하고 있다"며 "리투아니아를 총알받이로 삼아 '대만으로 중국을 견제'하려는 정치적 계산에 끊임없이 동조하도록 하고 있다"고 날을 세웠다.

그러면서 "대만 카드는 득보다 실이 많아 불에 타죽을 것"이라며 "미국에 엄중히 경고한다"고 비난했다.

왕 대변인은 아울러 리투아니아를 향해서도 "중국과 수교 당시 정치적 약속을 어기고 국제적으로 '하나의 중국, 하나의 대만'을 만들었다"며 "리투아니아가 잘못을 바로잡고 반중 세력의 바둑돌이 되지 않기를 촉구한다"고 덧붙였다.

