대법 "1심 단독판사 관할 넓히면 재판부 65개 증설 효과"

[아시아경제 김형민 기자] 대법원이 현재 추진하고 있는 민사소송 1심 단독 재판부 관할 확대가 재판부 60여개를 증설케 하는 효과가 있고 장기 사건 처리가 수월해질 것이라는 전망이 나왔다.

송오섭 법원행정처 사법지원총괄심의관은 10일 대법원에서 열린 '제1심 민사 단독 관할 확대' 공청회에서 "현실적으로 제1심 단독 관할 확대가 재판의 질과 신속성을 담보할 가장 유효·적절한 수단"이라며 이같이 맗ㅆ다.

대법원은 지난해 12월 민사소송 1심에서 단독 재판부가 처리하는 관할 범위를 소가 5억원까지로 늘리는 규칙 개정안을 입법예고했다. 이는 오는 3월 1일부터 시행된다.

대법원에 따르면 법원의 결론을 받지 못하고 시간을 보내고 있는 장기 미제 사건의 비중은 해마다 커지고 있다. 이번 개정안은 이 문제를 해소할 수 있는 방법으로 제안됐다.

전국 민사 1심 합의부(판사 3명)가 처리 중인 소송 가운데 '장기 미제' 기준인 2년 6개월을 넘어선 사건의 비율은 2010년 0.91%에서 지난해 상반기 5.68%로 6배 넘게 늘었다. 소송이 접수·처리되는 평균 시간도 2010년 228.8일에서 지난해 상반기에는 353.7일로 증가했다. 1심 단독(판사 1명)의 미제율 등도 사정이 같다.

대법원은 늘어나는 소송 건수를 재판부 숫자가 못 따라가고 있기 때문에 1심 처리가 늦어지고 있다고 판단하고 있다. 판사 1명만으로 심판이 가능한 사건 범위를 넓혀 재판부 숫자가 늘어나는 효과를 보려 하고 있다.

송 심의관은 "이런 사물관할(1심 사건의 경중을 따져 단독 판사와 합의부 간 재판권 분담을 정해 놓은 것) 변경을 3월 시행하고 합의부 축소와 단독 재판부 증설을 본격 실시하면 내년에는 합의부 미제 사건 처리 여력이 우선 확보될 것"이라고 내다봤다.

이어 개정안이 시행될 경우 합의부 사건은 지금보다 38.2% 줄어들고 재판부가 65.4개 증설되는 효과가 나타날 것으로 전망했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr