변동성 확대 진입한 코스피·코스닥 '불안 가중'…외국인·기관 동반 매도

[아시아경제 이선애 기자] 국내 증시가 미국의 긴축 부담과 불확실성 상승에 하락했다. 당분간 변동성 확대는 불가피할 것으로 보인다.

10일 코스피 지수는 전일 대비 0.95%(28.17포인트) 내린 2926.72에 장을 마감했다. 이날 지수는 7.52포인트(0.25%) 내린 2947.37에 출발해 등락을 거듭했고, 결국 2920선에 머물렀다.

간밤 뉴욕 증시는 일제히 하락했다. 나스닥 지수는 새해들어 4거래일 연속 하락세를 보였다. 미국 증시가 내림세를 보인 것은 기업들의 4 분기 실적이 좋지 않을 것으로 예상됐을 뿐 아니라 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 부담과 불확실성이 확대됐기 때문이다. 월스트리트저널(WSJ)은 S&P500 기업의 지난해 4분기 순이익 증가율이 21.7%를 기록할 것으로 전망했다. 2분기 연속 순이익 증가율 급감이 예고된 셈이다. S&P500 지수의 순이익율은 지난해 2분기 91.1%까지 치솟은 뒤 지난해 3분기에 39.8%로 하락했다.

이날 국내 증시에서 개인은 5734억원을 순매수했으나, 외국인과 기관이 각각 862억원, 5,001억원씩 순매도하며 지수를 끌어 내렸다.

업종별로는 은행(-4.76%) 섬유의복(-2.82%) 의료정밀(-2.29%) 등이 약세를 나타낸 반면 보험(3.87%) 통신업(0.76%) 금융업(0.36%) 등은 상승 마감했다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 하락세로 마감했다. 삼성전자는 전일 보다 0.38% 내린 7만8000원에 거래를 끝냈고, SK하이닉스(-1.97%), 삼성바이오로직스(-0.95%), NAVER(-0.89%), 현대차 등도 내림세로 장을 마감했다.

같은 날 코스닥 지수는 전일 보다 1.49%(14.78포인트) 내린 980.38에 장을 끝냈다. 이날 지수는 2.67포인트(0.27%) 내린 992.49에 출발해 하락폭을 키웠다. 외국인과 기관이 각각 1196억원과 2136억원을 순매도했고 개인이 3368억원을 순매수했다.

업종별로는 유통(0.67%)을 제외하고 일제히 약세를 나타냈다. 방송서비스(-2.73%) IT부품(-2.65%) 반도체(-2.49%) IT H/W(-2.40%) 통신방송서비스(-2.35%) 화학(-2.08%)등의 하락세가 두드러졌다.

시가총액 상위 종목들은 혼조세를 기록했다. 에코프로비엠(-3.08%), 펄어비스(-2.76%), 엘앤에프(-5.29%), 카오게임즈(-0.13%) , 트리온제약(-0.37%), 천보(-3.65%) 등의 하락세가 컸다.

박상현 하이투자증권 연구원은 "미국의 트리플 긴축에 대한 부담감이 국내 증시에도 악영향을 미친 것 같고, 수급적으로 기관들의 순매도 규모가 계속 되고 있다는 부분도 증시의 악재로 작용한 것 같다"고 말했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 증시의 부진한 고용지표 발표에도 금리 인상 기조 지속에 부담이 확대됐다"면서 "외국인이 현선물 매도세 확대하며 지수 하락을 견인했다"고 분석했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr