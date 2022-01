에어부산, 설 연휴 국내선 130편 증편…부산~김포 하루 37회 최다

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,185 전일대비 35 등락률 -1.58% 거래량 244,398 전일가 2,220 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호"하늘 위에서 수입차 계약도"…에어부산, 중개 서비스 실시에어부산, 내년 2월 '인천-블라디보스토크' 신규 취항 close 은 설 연휴 기간 국내선 5개 노선에 총 130편의 임시 항공편을 투입한다고 10일 밝혔다.

추가 운항 항공편은 ▲부산-김포 74편 ▲울산-김포 20편 ▲부산-제주 10편 ▲김포-제주 20편 ▲울산-제주 6편 등으로 오는 27일부터 2월 3일까지 운항한다. 좌석 수는 총 2만5710석이다.

명절 이동 수요가 가장 많은 부산-김포 노선에 임시편을 집중 투입할 계획이다. 연휴 기간 동안 하루 평균 37편의 항공편이 부산과 서울의 하늘길을 오갈 예정이다.

또한 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,185 전일대비 35 등락률 -1.58% 거래량 244,398 전일가 2,220 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호"하늘 위에서 수입차 계약도"…에어부산, 중개 서비스 실시에어부산, 내년 2월 '인천-블라디보스토크' 신규 취항 close 은 설 연휴 전후 특정일에 이용객들이 몰리는 것을 방지하기 위해 연휴 기간 3일 전인 27일부터 임시편을 투입해 손님들을 분산 수송한다는 계획이다.

설 연휴 임시편 항공권은 10일 오전 10시부터 판매하며, 기존 항공권 구매와 동일하게 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,185 전일대비 35 등락률 -1.58% 거래량 244,398 전일가 2,220 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호"하늘 위에서 수입차 계약도"…에어부산, 중개 서비스 실시에어부산, 내년 2월 '인천-블라디보스토크' 신규 취항 close 홈페이지와 모바일 웹 및 앱에서 구매할 수 있다.

에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,185 전일대비 35 등락률 -1.58% 거래량 244,398 전일가 2,220 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호"하늘 위에서 수입차 계약도"…에어부산, 중개 서비스 실시에어부산, 내년 2월 '인천-블라디보스토크' 신규 취항 close 관계자는 “설 연휴 귀성 및 귀경객이 편리하게 고향을 방문할 수 있도록 대대적인 임시편을 투입했다”며 “철저한 기내 감염병 예방 및 방역수칙 준수를 통해 손님들의 안전에도 만전을 다하겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr