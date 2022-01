하나카드, '내맘대로 쁨' 카드 출시…"여성·가족생활 맞춤형 혜택"

'내맘대로' 시리즈 첫 상품

여성·가족생활 고객 맞춤형 서비스로 차별화

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 특정 분야의 소비 데이터 분석을 통해 고객이 가장 선호하는 혜택을 담아 제공하는 '내맘대로 쁨' 카드를 출시했다고 10일 밝혔다.

여성과 가족생활 고객을 타겟으로 한 이 카드는 전월 실적 조건 및 적립 한도 제한없이 ▲국내외 전 가맹점 0.5% 적립 ▲페이결제(원큐페이, 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 페이코 등) 1.0% 적립 혜택을 기본으로 한다. 마이데이터 동의를 통해 하나은행 예금, 적금, 자유입출금 잔액 10만원 이상으로 확인된 고객은 페이결제 적립 혜택을 1.5%까지 받을 수 있다.

또 여성, 가족생활 소비에 맞춘 ▲신세계백화점, 홈쇼핑, 마트 5% 적립 ▲트렌디 패션(무신사, 지그재그, W컨셉, 29Cm), 온라인 명품 (발란, 머스티잇, 트렌비) 5%적립 ▲주유 5%적립 ▲EV충전 20%적립을 전월 실적에 따라 최대 2만 하나머니까지 제공한다.

신세계 백화점 멤버십 서비스 제휴도 주목할 만하다. 전월 실적에 관계없이 신세계백화점에서 제공하는 백화점 5.0% 즉시할인, 백화점 무료 주차 2시간, 신세계 포인트 0.2% 적립과 매월 다양하게 진행되는 제휴카드 상품권 사은 행사에도 참여할 수 있다.

하나카드는 2009년부터 고객 맞춤형 상품 서비스를 제공하는 '내맘대로' 브랜드 상품을 선보여왔다. 이번에 새롭게 출시된 내맘대로 쁨 카드는 기존의 내맘대로 브랜드를 개선한 상품이다. 하나카드는 향후 전 연령 타겟, MZ세대 타겟 고객을 겨냥한 내맘대로 브랜드의 상품도 출시할 계획이다. 또 고객이 원하는 서비스를 쇼핑하듯 추가 구매하고 혜택을 받을 수 있는 '내맘대로 서비스'도 제공할 예정이다.

연회비는 1만2000원이다. 유명 일러스터 그림비 작가와 콜라보로 제작한 한정판 카드플레이트 디자인 2종을 6개월 동안 판매한다. 하나금융그룹 ESG(환경·사회·지배구조) 정책에 따라 저탄소 친환경 나무 소재의 카드플레이트 디자인도 신청 가능하다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr