동양생명, 업계 첫 텔레마케팅 판매자회사 출범

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 6,860 전일대비 220 등락률 +3.31% 거래량 219,151 전일가 6,640 2022.01.10 10:43 장중(20분지연) 관련기사 저축·연금보험 환급금 늘어난다…공시이율 꿈틀(종합)저축·연금보험 환급금 늘어난다…공시이율 꿈틀동양생명, 원하는 보장 내맘대로 '간편한내가만드는보장보험' close 은 텔레마케팅 판매자회사 '마이엔젤금융서비스'를 출범했다고 10일 밝혔다.

자본금 100억원 규모 마이엔젤금융서비스는 동양생명 텔레마케팅 조직을 분사해 만든 판매자회사다. 1000여명의 전속 상담원들이 근무하게 된다.

마이엔젤금융서비스는 암보험, 종신보험, 정기보험 등 기존 상품 판매를 시작으로 상반기 내 손해보험 상품도 추가해 판매 포트폴리오를 확장할 계획이다.

조현석 마이엔젤금융서비스 대표는 "생?손보 복합영업을 추진해 고객 선택의 폭을 넓히고 상담원의 생산성을 개선할 것"이라며 "대형 플랫폼의 보험 진출 등 변화하는 금융환경에 적극적으로 대응해 새로운 비즈니스 모델을 창출하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr