2026 연도대상…우수설계사 110명 시상

박찬택 명인 '동양대상'…시상금·해외연수

동양생명 동양생명 close 증권정보 082640 KOSPI 현재가 8,380 전일대비 130 등락률 +1.58% 거래량 81,072 전일가 8,250 2026.04.08 11:26 기준 관련기사 동양생명, 중동사태 피해고객 금융지원 동양생명, 금융소비자보호위 신설…"소비자보호 강화" 성대규 동양생명 대표, 설 맞아 어르신과 온정 나눔 전 종목 시세 보기 은 7일 경기도 수원 수원컨벤션센터에서 지난해 우수한 성과를 거둔 보험설계사를 격려하는 '2026 동양생명 연도대상 시상식'을 개최했다고 8일 밝혔다.

지난 7일 경기도 수원 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 동양생명 연도대상 시상식'에서 성대규 대표이사(앞줄 가운데)와 수상자들이 다함께 기념촬영을 하고 있다. 동양생명 AD 원본보기 아이콘

현장엔 성대규 대표이사를 비롯해 본사 임원 및 팀장 등 약 650명이 참석했다.

시상식은 급변하는 환경 속에서도 '고객 중심' 가치를 현장에서 실천하며 눈부신 성과를 일궈낸 110명의 설계사를 축하하기 위해 마련됐다.

최고상인 '동양대상'은 지난해 최연소 수상에 이어 2년 연속 대상을 거머쥔 박찬택 명인(KOA지점)이 차지했다. 박 명인은 지난해 약 228건의 계약을 체결하는 압도적인 성과를 냈다.

장금선 명예상무(새중앙지점)는 12년 연속 수상 기록을 세웠다. 이승욱 FC(ACE지점)와 박미순 FC(센텀지점)는 신인상인 'New Star Top'을 받았다.

수상자들은 시상금과 함께 해외연수 기회를 부여받는다.

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성 대표는 "지난 한 해의 노력과 헌신을 돌아보고 새로운 도약을 다짐하는 자리"라며 "함께 도전하고 함께 성장하며 2026년을 우리의 최고의 한 해로 만들어 가자"고 격려했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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