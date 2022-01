스토케, 프리미엄 아이 주도 이유식 의자 '스텝스' 체험단 모집

[아시아경제 김종화 기자] 프리미엄 유아용품 전문기업 스토케는 아이 스스로 이유식을 먹는 습관을 들이는 데 최적화된 하이체어 스텝스(STEPS)를 활용해 아이 주도 이유식을 시작할 체험단 '스토케 스텝스맘 50인'을 다음달 3일까지 모집한다.

스텝스는 28㎝ 폭의 넓은 라운드형 시트 디자인으로 아이에게 편안한 착석 환경을 제공하는 프리미엄 아이 주도 이유식 의자다. 성장 단계에 따라 등받이 폭과 발판 높이를 세밀하게 조절해 아이 스스로 바른 자세로 앉아 식사할 수 있다. 세계적 권위의 '레드닷 어워드(2015)'에서 최우수상(Best of The Best)을 수상하며 인체공학적인 디자인의 우수성을 인정받은 제품이다.

넓은 사각형의 트레이는 음식물이 쉽게 흐르지 않도록 가장자리에 홈 처리가 되어 있고, 수평 상태로 탈부착이 가능해 뒤처리도 쉽다. 음식물 끼임 걱정을 덜어주는 틈새 없는 디자인으로 세척도 간편해 아이 주도 이유식 의자로 제격이다.

체험단은 이유식 시작 단계부터 36개월 이하의 자녀를 둔 부모를 대상으로 하며, 스토케 공식 인스타그램을 통해 참가 신청이 가능하다. 최종 선정된 스토케 스텝스맘 50인은 스텝스를 직접 체험하며 성공적인 아이 주도 이유식을 위한 활동 미션을 2개월간 수행하게 된다. 우수 활동 10명을 선발해 파라다이스 시티 호텔 숙박권(1명), 유아용 캐리어 젯키즈(2명), 접이식 아기욕조 플렉시바스 라지(7명)를 추가 증정한다.

스토케 관계자는 "이번 체험을 통해 평소 스텝스에 가졌던 궁금증을 해소하고 아이와 부모 모두가 편안한 식사 시간을 만들어 가길 바란다"고 전했다.

