최태원 "수소동맹 정의선 화이팅" SNS 응원 메시지

최 회장은 9일 자신의 인스타그램 계정에 "2030년까지 전 세계 탄소 감축량의 1%를 감당할 SK의 비전과 약속을 공개했다"며 "1%의 탄소는 약 2억t으로 여의도 5만개의 면적에 소나무를 심는 것과 맞먹는 효과라고 추산한다"라는 글을 올렸다.

최 회장은 글과 함께 CES가 열린 미국 라스베이거스컨벤션센터(LVCC)에 차려진 SK의 전시관 '그린 포레스트 파빌리온'의 사진을 게재했다. 3장 중 2장의 사진 속에는 전시관을 둘러보는 정 회장의 모습이 담겼다.

SK그룹은 SK텔레콤과 SK㈜, SK이노베이션, SK E&S, SK하이닉스, SK에코플랜트 등 6개사가 함께 '탄소 없는 삶, 그 길을 당신과 함께 걸어갈 동반자 SK'를 주제로 CES 현장에 합동 전시관을 꾸렸다.

최 회장은 '#넷제로', '#CES2022', '#sk관그린에비뉴', #미래세대를위한투자, #수소동맹정의선화이팅이라는 해시태그도 달았다.

최 회장과 정 회장은 지난해 3월 열린 제3차 수소경제위원회 회의에 앞서 만나 수소가 지속가능한 사회를 구현하기 위한 탄소 중립 달성의 필수적인 요소라는 데 공감하고 수소 생태계 확대 방안을 함께 추진하자는 '수소 동맹'을 맺은 바 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr