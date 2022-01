日 코로나 신규 확진 일일 8000명대 폭발적 증가…지난해 9월 이후 첫 돌파

[아시아경제 권서영 기자] 오미크론 변이의 영향으로 제6차 유행기에 들어선 일본에서의 코로나19 신규 확진자가 폭발적으로 증가하는 양상을 보이는 것으로 드러났다.

8일 NHK방송은 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자가 지난해 9월 11일 이후 약 4개월 만에 다시 8000명 선을 넘었다고 집계했다. 또 전국 47개 도도부현(광역자치단체) 곳곳에서 지난해 9월 이후로 일간 최대치의 확진자가 파악됐다고도 전했다.

지난해 9월 15일 이후 일일 신규 확진자 수 1000명대를 처음 초과해 1224명에 이른 도쿄의 신규 확진자 수는 일주일 전에 비해 16배 수준으로 폭증한 수치다. 그러나 집계 날짜를 기점으로 도쿄도를 기준으로 중증 환자는 하루 사이 1명 늘어 4명이 되었으며 사망한 사람은 없었다.

또 미군 기지를 중심으로 지역사회 감염이 늘고 있는 오키나와현에서는 1759명의 신규 확진자가 발표돼 사흘 연속으로 일간 최대치를 경신했으며, 오키나와 주둔 미군 기지 내에서도 최대치인 302명의 신규 확진자가 발생했다. 히로시마현과 야마구치현에서도 각각 일간 최대치인 547명, 154명의 신규 확진자가 집계됐다.

연일 이어지는 확산세에 일본 정부는 이들 3개 광역지역에 우선하여 긴급 사태에 준하는 방역 대책인 만연방지 등 중점조치를 9일부터 이달 말까지 적용하겠다고 밝혔다. 중점조치 대상 지역에서는 광역단체장이 구체적 지역에 따라 음식점의 영업시간을 제한하는 등의 대책을 적용할 수 있으며, 이러한 조치는 지난해 10월 4일 기시다 후미오 총리 정권이 출범한 이후 처음으로 시행된다. 이에 오키나와현은 음식점 영업시간을 오후 9시까지로 제한했으며, 히로시마현과 야마구치현에서는 음식점 영업시간을 오후 8시까지로 제한하고 주류 판매를 중단토록 했다.

한편 일본에서는 올림픽·패럴림픽 기간으로 제5파가 절정을 이룬 지난해 8월 20일 일일 신규 확진자가 2만5000여 명을 넘긴 바 있다. 이후 백신 접종률이 높아지며 감염 확산이 진정되자 긴급사태 및 중점조치 역시 전면 해제된 바 있으나, 지난해 11월부터 오미크론이 서서히 확산하고 연말연시의 유동 인구가 급격히 증가하는 등의 요인으로 다시 확진자가 급증세로 돌아선 추세다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr