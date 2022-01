경기도 내 병원·목욕탕 등 3.5% '레지오넬라균' 기준치 초과

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도보건환경연구원이 도내 종합병원과 대형목욕탕 등에서 감염성 질환을 일으키는 레지오넬라균 오염실태를 검사한 결과 전체 13.5%인 95건에서 기준치를 초과하는 레지오넬라균이 검출됐다고 9일 밝혔다.

도 보건환경연구원은 지난해 6월부터 12월까지 종합병원, 대형목욕탕, 요양병원, 대형쇼핑센터, 호텔 등 195곳의 온수와 냉수 등 706건을 대상으로 레지오넬라균 검사를 했다. 그 결과 53곳 95건에서 레지오넬라균이 기준치를 초과한 것으로 나타났다.

검출 시설 별로는 ▲종합병원 40건 ▲대형목욕탕 23건 ▲요양병원 7건 ▲호텔 6건 ▲ 대형쇼핑센터 6건 ▲기타 13건 등이다.

검출 항목별로는 온수 60건, 냉수 19건, 냉각탑수 13건, 저수조 3건 등이다. 한 냉각탑수에서는 기준치 1000(CFU/L)을 80배 이상 초과하는 레지오넬라균이 검출되기도 했다.

도는 검사 결과를 시ㆍ군에 통보하고, 레지오넬라균이 검출된 다중이용시설이 청소와 소독 등을 한 후 추가 검출이 없을 때까지 재검사하도록 했다.

레지오넬라증은 냉각탑수, 대형목욕탕 욕조수 등에 존재하던 레지오넬라균이 증식해 호흡기계로 침투해 발생하는 제3급 법정감염병이다. 감염 시 두통, 고열, 오한 동반 폐렴 등의 증상이 있을 수 있고 치사율은 10%(중증환자 30%)에 이른다.

도내 레지오넬라증 환자는 2018년 63명, 2019년 129명, 2020년 83명, 2021년 79명으로 꾸준히 발생하고 있다.

박용배 도 보건환경연구원장은 "다중이용시설인 종합병원, 대형목욕탕, 요양병원, 대형쇼핑센터 등을 대상으로 레지오넬라균 검사를 실시했고, 검출된 시설을 신속히 방역 조치하고 재검사했다"면서 "공공장소에서 감염병에 대한 도민의 우려가 높은 만큼 정기적으로 관리해 레지오넬라증 감염을 예방하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr