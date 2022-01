"일상 속 실천으로 환경·사회문제 해결 돕는다" LG화학, 앱 출시

[아시아경제 최대열 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 719,000 전일대비 29,000 등락률 +4.20% 거래량 836,306 전일가 690,000 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까코스피 상승 유지.. 반발매수, 삼전실적, 정치테마까지 개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close 은 환경·사회문제에 관한 관심을 끌어올리기 위한 애플리케이션 ‘알지?’를 10일부터 선보이기로 했다. 알지(rz)는 ‘re:act to zero’의 줄임말로 사회적 갈등과 불균형, 환경문제 등을 없애기 위해 함께 반응하고 행동하자는 의미를 담고 있다.

이 앱에는 ESG(환경·사회·지배구조)에 대해 쉽게 알 수 있는 콘텐츠를 비롯해 일상에서 쉽게 실천하는 미션, 모은 기부금을 전달하는 기부, 앱에서 얻은 포인트를 바꾸는 이벤트 등 네 가지 메뉴가 갖춰져 있다. 사용자는 지속가능성 관련 메시지를 읽거나 텀블러·대중교통 이용 인증샷, 환경 OX퀴즈 등 쉽게 실천할 수 있는 미션을 할 때마다 기부금을 얻는다. 회사 측은 동기부여를 위해 미션을 해결할 때마다 따로 알지포인트를 준다. 기프티콘으로 바꾸거나 기부하는 게 가능하다.

앞서 LG화학은 지난달 회사 임직원을 대상으로 선공개해 운영했다. 이 앱을 통해 모은 기부금은 뇌병변 장애로 재활치료가 필요한 어린이의 병원비나 미혼 양육모 자립지원, 저소득층 가정 난방용품, 사설보호소 내 강아지 예방접종비 등에 쓰인다. 신학철 LG화학 부회장은 9일 "고객과 사회에 실질적인 가치를 창출하는 기업으로 지속가능한 미래를 만들어 나가겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr