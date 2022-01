서울시, 창고시설 599개소 긴급 소방특별점검

25일까지 서울시내 창고시설, 코로나19 관련시설 등 긴급특별조사 실시

연면적 2000㎡ 이상 건축공사장 773개소도 선제적 점검

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 경기도 평택시 물류센터 신축공사장 화재 관련해 서울시내 모든 창고시설 등에 대한 긴급 소방특별점검을 실시한다고 10일 밝혔다.

서울시에 등록된 창고시설은 총 599개소이다. 창고시설은 적재물이 많고 기계설비 및 냉동·냉장창고 설치 등으로 일반 건축물에 비해 화재에 취약하다. 특히 외장재 등에 샌드위치 패널을 사용한 경우 화재 진압이 어려운 건축물이다.

이에 창고시설의 화재예방 및 안전관리 강화를 위해 관할 소방서별로 긴급 소방특별조사를 7일부터 25일까지 실시한다. 특별조사는 현장 방문을 통해 소방시설 유지 관리, 소방안전관리 업무수행 실태 등을 점검하는 방식으로 진행된다.

또한 소방재난본부는 화재발생시 인명피해가 우려되는 코로나19 관련시설에 대한 소방특별조사 및 대형 건축공사장에 대한 화재안전관리도 함께 실시한다. 코로나19 관련시설은 감염병 전담병원, 생활치료센터, 요양병원 등 713개소로 소방시설 유지관리 점검 외에도 방역을 고려한 피난계획 수립 여부도 확인한다.

대형 건축공사장은 연면적 2000제곱미터 이상을 대상으로 하며 총 773개소이다. 관할 소방서장 등이 직접 현장을 점검하며 임시소방시설을 확인하고 용접?용단작업시 안전수칙을 준수할 수 있도록 지도한다.

최태영 서울시 소방재난본부장은 “겨울철 건조한 날씨 등으로 화재 발생시 대형피해가 우려되는 건축물에 대한 선제적 안전점검을 실시한다”며 “화재 예방에 행정력을 집중하면서 신속한 사고 대응에 빈틈이 없도록 하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr