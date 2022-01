LH, 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운 193가구 공급

전용면적 55㎡ 단일평형으로 건설, 서울 구로구 인접해 교통여건 우수

공급가격은 호당 평균 4억3000만 원, 3.3㎡당 평균 1800만 원 수준

1월 10~11일 청약접수, 1월 19일 당첨자 발표, 4월 25~29일 계약체결

한국토지주택공사(LH)는 오는 10일부터 부천괴안지구 B-1블록 신혼희망타운 공공분양주택 193가구에 대한 청약접수를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 청약접수 대상은 전용면적 55㎡ 단일평형으로 건설되며, 주택형별로 △55A 124세대, △55B 54세대, △55C 15세대로 구분된다.

공급가격은 호당 평균 4억3000만 원으로, 3.3㎡당 평균 1800만 원 수준이다.

신청대상은 공고일 현재 수도권에 거주하는 신혼부부(혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀가 있는 경우), 예비신혼부부, 한부모가족이며, 경기도 부천시 거주자에게 우선공급 된다.

아울러, 무주택세대구성원이어야 하며 입주자저축(주택청약종합저축, 청약저축) 가입 6개월이 경과하고, 매월 월납임금을 6회 이상 납입하고, 소득과 자산기준 등을 충족해야 한다.

예비신혼부부, 혼인기간 2년 이내이거나 2세 이하 자녀를 둔 신혼부부, 2세 이하 자녀를 둔 한부모 가족에게 전체 공급량의 30%를 우선 공급한다.

부천시 거주자에게 우선적으로 공급하며, 경쟁이 발생할 경우는 가구소득, 경기도 연속 거주기간, 입주자저축 납입인정 횟수 등 가점 순으로 입주자를 선정한다.

제한사항으로는 재당첨제한 10년, 전매제한기간 8년, 거주의무기간 5년이 적용된다.

공급일정은 △청약접수(1월10~11일) △당첨자 발표(1월19일) △계약체결(4월25~29일)이다. 입주는 오는 2024년 11월 예정이다.

부천괴안지구는 면적 13.8만㎡의 공공주택개발지구이다. 이 중 부천괴안 B-1블록 신혼희망타운은 △공공분양 193세대 △행복주택 96세대 총 289세대로 구성돼 있다.

이곳은 서울 구로구와 연접해 서울 서남부 접근성이 매우 양호하며, 역곡역(1호선), 천왕역 및 온수역(7호선) 등 대중교통 이용도 편리하다.

이번에 분양하는 부천괴안 B-1블록은 초등학교가 도보 5분 거리에 입지한 학세권 단지로, 어린 자녀가 있는 부부라면 더욱 관심을 가져볼만 하다.

또 신혼희망타운 특화 설계방안이 적용된 ‘아이 키우기 좋은 단지’로, 단지 내에 어린이집, 실내놀이터, 방과후돌봄 교실 등 다양한 육아 커뮤니티 시설이 계획돼 있다. 주민카페, 주민운동 시설 등 커뮤니티 공간도 마련돼 이웃과 소통이 더욱 편리해질 전망이다.

