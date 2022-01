[아시아경제 이지은 기자] 김정숙 여사는 7일 오후 예술의전당 서예박물관에서 열리고 있는 한국 발달장애 아티스트 특별초대전을 관람했다.

국내 발달장애 예술인 43명의 작품 100여 점을 선보이는 이 전시는 'Getting Close(다가가다, 가까워지다)'라는 주제를 통해 꿈을 향해 다가가는 장애인 예술가들의 부단한 열정을 전하기 위해 마련됐다.

공식 전시 개막을 하루 앞둔 사전 공개행사에 함께한 김정숙 여사는 100여 점의 작품들을 꼼꼼히 감상하며 작가들과 함께 작품의 의미와 작업 과정 등에 대해 소통하고, 발달장애인의 재능을 키우기 위해 사회공동체가 관심과 노력을 기울일 필요성을 언급했다.

