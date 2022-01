한밤중 아파도 걱정 마세요! … 창녕군, 야간진료소 8곳으로 확대

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창녕군이 오는 10일부터 보건진료소 야간진료를 확대한다.

군은 도내 최초로 지난해 4월부터 보건진료소 2개 권역 6개소에서 주 2회 야간진료소를 운영해 의료 취약지역 주민들의 야간 응급상황 골든타임을 확보했다.

야간진료실을 방문한 51명에게 1차 응급처치 등 진료 서비스를 제공하고 위중·응급환자는 119구급대와 연계해 응급의료기관으로 이송했다.

올해는 보건진료소 2개 권역 8개소로 확대해 운영할 계획이며 동절기인 11월부터 2월까지는 평일 오후 6시부터 9시, 하절기 3월부터 10월은 오후 6시부터 오후 10시까지 운영한다.

권역별로는 북부 5곳, 남부 3곳으로 주 1~2회 운영하고 지난해와 마찬가지로 응급처치와 1일 처방, 위중·응급환자 응급의료기관 이송을 이어간다.

월요일에는 남지읍 반포, 성산면 성곡, 대지면 효정, 화요일에 고암면 신기, 대지면 용소, 부곡면 구산, 수요일 유어면 회룡, 대지면 효정, 영산면 월령 보건소에서 운영한다.

목요일에는 남지읍 반포, 고암면 신기, 대지면 용소, 금요일 유어면 회룡, 영산면 월령 보건진료소에서 야간진료를 받을 수 있다.

한정우 군수는 “지난해 보건진료소 야간진료실을 이용한 주민의 호응이 좋아 확대 운영을 결정했다”며 “응급상황에서 군민의 생명을 지키는 안전망 역할에 앞장설 것”이라고 말했다.

