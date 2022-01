카카오 T 블루 취소 수수료, 기사도 600원씩 받는다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 가맹택시 '카카오T 블루'에서 생기는 취소 수수료 일부를 기사들도 받을 수 있도록 했다.

카카오모빌리티는 지난달 21일 전국 7개 지역 카카오T 블루 가맹점협의회와 상생 간담회를 진행하고 이같이 정책을 개편했다고 7일 밝혔다.

원래는 카카오T 가맹본부인 KM솔루션과 DGT모빌리티가 취소수수료 절반을, 택시 가맹점 사업자가 나머지를 가져갔다.

변경 이후에는 가맹본부가 20%, 기사가 30%, 가맹점 사업자가 50%를 각각 배분받게 된다. 현재 취소 수수료는 건당 2000원으로 택시 기사가 건 당 600원씩 받게된다.

가맹점협의회는 지난 10월 서울지역 가맹점 협의회를 시작으로 대구·광주·부산·인천·대전·포항 등 각 지역별 자체 결성된 가맹점협의회와 상생 논의를 해왔다.

카카오모빌리티는 이들 협의회와 카카오T 가맹본부 KM솔루션, DGT모빌리티의 상생 협력 방안을 모색해 왔다.

이번 간담회에서는 ▲사업자 부담 완화 ▲기사 수급 어려움 해소 ▲서비스 품질 관리 관련 소통 강화 ▲앱·가맹 서비스 운영 고도화 ▲ 상생기금 지원 등이 공통 요구사항으로 나왔다고 회사는 설명했다.

카카오모빌리티는 "요구사항 중 양측 협의로 바로 진행 가능한 사안을 우선 과제로 선정해 올해 1분기 안에 빠르게 적용하겠다"고 밝혔다.

카카오모빌리티는 카카오 공동체가 추진하는 상생기금 운용 방안은 구체적으로 마련하는 데 시간이 필요하다고 설명했다.

카카오모빌리티는 또 택시 가맹 수수료에 대해서는 중장기적인 관점으로 접근하는 것이 필요하다는 데 공감대를 형성했다고 설명했다.

신동훈 카카오모빌리티 MaaS사업실 상무는 "가맹택시 업계와 상생 실천을 위해 지속적으로 의견을 경청해 바로 진행 가능한 사안들은 빠르게 적용하겠다"며 "가맹택시 생태계가 유의미한 규모로 성장해야 업계는 물론 이용자 모두에게 실질적 혜택이 돌아가기에 장기적 관점에서 함께 성장 가능한 방안도 끊임없이 제시하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr