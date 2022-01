北 올림픽 공식 불참…물건너간 베이징 계기 종전선언

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 내달 베이징 동계올림픽에 공식 불참 의사를 밝히면서 이를 계기로 삼으려던 우리 정부의 종전선언 구상은 사실상 물건너가게 됐다.

노동당 기관지 노동신문은 지난 5일 중국 주재 북한대사가 중국국가체육총국 책임간부에게 베이징 동계올림픽 및 패럴림픽 불참을 공식적으로 밝히는 편지를 보냈다고 7일 보도했다. 북한은 2020 도쿄올림픽 불참으로 올해 말까지 올림픽 참가 자격이 정지된 데다 코로나19 상황도 심상치 않다는 판단 때문으로 파악된다. 편지에는 "적대 세력들의 책동과 세계적인 대류행(유행) 전염병 상황으로 하여 경기 대회에 참가할 수 없게 되었지만, 우리는 성대하고 훌륭한 올림픽 축제를 마련하려는 중국 동지들의 모든 사업을 전적으로 지지·응원할 것"이라는 내용이 담겼다.

이에 따라 외교가 일각에서 제기됐던 베이징 올림픽 계기 남·북·중 혹은 남북 간 종전선언 시나리오도 물거품이 되는 분위기다. 정성장 세종연구소 북한연구센터장은 "김정은 노동당 총비서가 베이징 올림픽에 참가할 이유가 사라졌다"며 "북한은 평양 주재 중국대사가 이임해도 신임 중국 대사를 받아들이지 못할 정도로 국경을 거의 철저히 봉쇄한 상황"이라고 분석했다.

베이징이 아닌 제 3지역 등에서의 종전선언 가능성 등 다양한 대안이 거론될 수 있으나 현실적으로 문재인 대통령 임기 내 구체화 하기에는 시간도 부족해 보인다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 "당사국들의 움직임들도 전혀 보이지 않고 있다"고 했다. 홍민 통일연구원 연구위원도 "만약 이달 중 북 측이 종전선언에 호의를 보이더라도 시간 상 문제로 실무급 또는 고위급 수준에서 1차적 의지를 확인하는 정도에 그칠 것"이라고 내다봤다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr