강다니엘·채수빈 주연, 김병수 감독 메가폰

월트디즈니컴퍼니 코리아 디즈니 플러스(+) 오리지널 시리즈 '너와 나의 경찰수업'을 오는 26일 공개한다고 7일 전했다. 겁 없는 청춘들의 다이내믹한 경찰 대학 적응기를 그린 드라마다. 제작 전부터 강다니엘 출연으로 화제를 모았다. 채수빈, 이신영, 박유나, 박성준, 민도희, 김우석, 천영민, 손창민, 이문식, 서이숙, 정영주, 지수원 등도 나온다. '사이코메트리 그 녀석'과 '하백의 신부', '나인 : 아홉 번의 시간 여행' 등을 연출한 김병수 감독이 메가폰을 잡았고, 이하나 작가가 대본을 집필했다. 제작을 맡은 스튜디오앤뉴 측은 "높은 현실의 벽에 부딪혀 좌절도 하지만 꿈을 향한 도전을 멈추지 않는 청춘들의 빛나는 순간을 담았다"며 "'진짜' 경찰로 성장해갈 주인공들의 가슴 벅찬 캠퍼스 라이프를 기대해 달라"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr